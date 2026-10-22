Efraín Fuentes y Silvia Gómez dan vida a un panteón fantástico en copal

OAXACA, Oax.— La exposición Recuerdos en copal de Efraín Fuentes y Silvia Gómez es colorida y realza la singularidad de las calaveras, es una reminiscencias de las festivas calacas de José Guadalupe Posada, pero con un estilo distintivo que las ubica dentro de la fantasía oaxaqueña, ya que son piezas talladas en madera.

Dentro de la plástica oaxaqueña, la idea de las calacas festivas no es inusual, sino un asunto recurrente. El maestro artesano Efraín Fuentes y su familia han tomado el tema y lo despliegan no sólo en su vertiente volumétrica con destreza, sino que le añaden la dimensión del color con el exquisito trabajo que caracteriza las tallas decoradas de San Martín Tilcajete.

Recuerdos en copal se presenta en el Museo Estatal de Artes Populares (Meapo), ubicado en el San Bartolo Coyotepec, a partir del 30 de octubre y permite acercarse a la festiva imaginación de este maestro oaxaqueño de la talla y la plástica, que también incluye en esta muestra pintura y gráfica.

La muerte, llena de color, se exhibe en la exposición "Recuerdos en copal". Foto: Cortesía Meapo.

Los saberes heredados de su familia alcanzan un nuevo hito con las destrezas adquiridas mediante un empeñoso estudio de materiales, nuevas técnicas y elementos decorativos que permiten a la familia Fuentes adentrarse en originales desafíos creativos que resuelven con laborioso donaire.

Recuerdos en copal presenta un panteón festivo, recrea personajes de la cotidianidad, del realismo más habitual, pero consigue proyectar estas efigies a una alta fantasía en la que el sueño y la muerte, mediante el recurso del humorismo, tienen mucho que decir y que platicarnos a nosotros, los espectadores de este multitudinario camposanto que —en su risueña vivacidad— dialoga con el otro mundo.

Un par de calaveras de copal se embarcaron rumbo al Mictlán. Foto: Cortesía Meapo.

Afinando sus conocimientos en la plástica, Efraín Fuentes, su esposa Silvia Gómez y sus cuatro hijos —Eros, Dulce, Emmanuel y Estrella Fuentes Gómez— llevan las novedosas creaciones de su taller al mundo. La aventura más reciente ha sido trasladar sus piezas a varios centros culturales de las ciudades de Nueva York, Washington D. C., Boston, Chicago, Illinois y Austin, Texas, en Estados Unidos.