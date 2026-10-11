El Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe resguarda 50 mil expedientes y 30 mil libros

El padre Gustavo Watson Marrón, canónigo de la Basílica de Guadalupe y encargado del Archivo Histórico y la Biblioteca Lorenzo Boturini, recalcó el valor documental del acervo para el guadalupanismo.

“Es la historia de nuestra Basílica desde sus comienzo, desde que era una ermita en el siglo XVI. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el culto a la Virgen de Guadalupe en sus diferentes épocas”, señaló Watson.

“Es la historia de nuestra Basílica desde sus comienzo, desde que era una ermita en el siglo XVI. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el culto a la Virgen de Guadalupe en sus diferentes épocas”, señaló Watson.

En la Biblioteca de la Basílica de Guadalupe se resguardan las fotografías del proceso arquitectónico de la nueva basílica de Pedro Ramírez Vázquez Foto: Roberto Rodríguez Rebollo.

Aproximadamente 50 mil expedientes y 30 mil libros son parte de la colección que narra el desarrollo de la veneración a la denominada patrona de todos los mexicanos. Desde actas del cabildo, correspondencia, testimonios de milagros, un fondo musical y una colección fotográfica de la construcción de la nueva Basílica de 1976 conforman el tesoro que resguarda el recinto.

Destaca el bando colocado en el antiguo templo mariano que daba a conocer la noticia de la independencia consumada por el Ejército Trigarante en septiembre de 1821. Además, un ejemplar original del Huei tlamahuiçoltica (1649), de Luis Lasso de la Vega, en el que se dan a conocer por primera vez las narraciones contenidas en el Nican Mopohua escrito por Antonio Valeriano en 1556.

Por su parte, Pedro Vázquez Pérez García, encargado de la Biblioteca Lorenzo Boturini, destacó: