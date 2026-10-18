Allegrizzimo Nuova Era presenta dos funciones especiales en el Foro Shakespeare

Hay conciertos que se repiten. Allegrizzimo Nuova Era decidió hacer exactamente lo contrario.

Durante octubre de 2026, el Foro Shakespeare de la Ciudad de México (CDMX) recibe esta propuesta escénica que fusiona música completamente en vivo, rock, ska, humor y teatro, en un espectáculo donde la improvisación, la energía y la complicidad con el público convierten cada función en una experiencia irrepetible.

Como parte de su temporada, Allegrizzimo Nuova Era anuncia dos funciones especiales los días 25 y 31 de octubre, con iniciativas que promueven la solidaridad, la inclusión y la diversión familiar.

UNA FUNCIÓN CON CAUSA: HUELLITAS CON MAGIA

El domingo 25 de octubre, Allegrizzimo Nuova Era se suma a la campaña de recolección de alimentos para perros y gatos de Huellitas con Magia, invitando al público a contribuir al bienestar de los animales de compañía.

Como incentivo para quienes se sumen a esta iniciativa, las personas que realicen una donación de alimentos recibirán 50% de descuento en su acceso a la función.

Esta acción busca unir el entretenimiento y la solidaridad en una jornada en la que el público podrá disfrutar de música, humor y teatro, al mismo tiempo que contribuye a una causa dedicada a los animales.

La invitación está abierta a las familias y a todas las personas que deseen disfrutar de un concierto diferente y aportar su granito de arena al bienestar de perros y gatos.

Cartel de las funciones

UNA FUNCIÓN INCLUSIVA CON LENGUA DE SEÑAS MEXICANA

En el marco de las celebraciones de Halloween, el sábado 31 de octubre Allegrizzimo Nuova Era ofrecerá una función especial con intérprete de Lengua de Señas Mexicana (LSM), con el propósito de acercar las artes escénicas y la música en vivo a la comunidad sorda.

Como parte de esta iniciativa de accesibilidad, las personas de la comunidad sorda podrán disfrutar del espectáculo con un boleto especial de $100 pesos, de acuerdo con las condiciones de acceso establecidas por la organización.

Esta función representa una oportunidad para que más familias, niñas y niños disfruten de una propuesta escénica que combina música, humor, energía y participación del público, en un entorno que apuesta por una cultura más incluyente.

¡HALLOWEEN SE VIVE EN ALLEGRIZZIMO!

La celebración continuará con una invitación especial para las familias: las niñas y los niños que asistan disfrazados recibirán dulces, y podrán disfrutar de un 50% de descuento en su acceso.

La propuesta es sencilla: sacar los disfraces, reunir a la familia y celebrar Halloween al ritmo del rock, el ska y el humor de la banda clown.

Así, la función del 31 de octubre reunirá música en vivo, inclusión, dulces y diversión para convertir la visita al teatro en una experiencia especial para chicos y grandes.

MÁS QUE UN CONCIERTO

Allegrizzimo Nuova Era no es un musical tradicional ni un concierto convencional. Es una explosión de rock, ska, humor y teatro donde la mejor banda clown del mundo está a punto de ofrecer el concierto más importante de su historia… hasta que El Secretario aparece decidido a cancelarlo.

Lo que sigue es un espectáculo lleno de ritmo, improvisación y complicidad con el público, donde la música nunca deja de sonar y cada función se convierte en una experiencia irrepetible.

Con una propuesta completamente en vivo, la banda —integrada por Tío Local, Casco, Kora, Kara, Paki, Jambeé y Dave— continúa expandiendo su universo musical y escénico.

La temporada también conmemora los 10 años de Casco, el personaje clown creado por Gustavo Franco, director del espectáculo, quien desarrolla además una trayectoria docente con un enfoque en personas adultas mayores, en espacios como el Centro Cultural Helénico, la Asociación Nacional de Actores y el ISSSTE, entre otros.