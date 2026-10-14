Alistan estreno de cinco obras latinoamericanas en el Complejo Cultural Los Pinos

Cinco obras creadas por jóvenes compositores latinoamericanos serán estrenadas por los músicos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) el próximo 17 y 18 de octubre, a las 13:00 horas, en la Cancha de Tenis del Complejo Cultural Los Pinos, bajo la dirección artística de Eduardo García Barrios.

Se trata de Acuarelas, de Rodrigo Moreno Cruz (México); Pachakuti, de Daniel Álvarez Veizaga (Bolivia); El enano de Uxmal, de José Gerardo Castillo Zaldívar (Panamá); Fragmentos, de Leonardo Barreto Campos (Perú), y Tres escenas, Buenos Aires. Suite lunfarda, de Alejandro Demogli (Argentina).

Dichas piezas fueron creadas en el octavo Taller de Composición para Orquesta Sinfónica del Núcleo Integral de Composición (NICO), realizado en línea, en el que participan músicos como Charlie Daniels, Edgar Merino, Ana Paola Santillán, Juan Arturo Brennan, Erick Tapia, Eugenio Casillas y Enrico Chapela Barba, director de NICO.

Leonardo Barreto Campos, de Perú, compuso Fragmentos NICO

Al respecto, Chapela destacó que “la novedad de este taller es que logramos hacer esta asociación con la OECCh para que las obras seleccionadas del taller pudieran ser tocadas en un concierto. Esto ya ha sucedido con otros grupos de cámara (como el Cuarteto Latinoamericano y los ensambles Tambuco y Ónix), pero no habíamos podido lograr lo mismo con las obras del taller orquestal”, comentó a Excélsior.

Respecto a las obras que serán estrenadas, Chapela destacó la de Álvarez Veizaga. “Él es un extraordinario compositor, es pianista también, y se acercó a NICO hace algunos años. Quizá él es el uno de los compositores participantes más complejos y abstractos, pero su obra está muy bien escrita. Además, ha logrado una mezcla interesante entre aspectos de la cultura de Bolivia y de sonidos de su tierra natal con técnicas contemporáneas europeas de la Alemania en la que vive y estudia”.

La Orquesta Escuela Carlos Chávez se presentará en Los Pinos Secretaría de Cultura

También refirió la pieza de Alejandro Demogli. “Es un compositor que ha tomado varios cursos con nosotros y en este caso lo que él quiso hacer es tomar el slang y el caló de diferentes aspectos de la cultura popular de Buenos Aires, a lo que le llaman lunfardo, que es una jerga o repertorio de palabras y expresiones populares del siglo XIX en Buenos Aires y sus alrededores, y la obra está basada en este tipo de expresiones”.

Por otro lado, la obra de Castillo Zaldívar está basada en los vestigios de Uxmal, aunque él es panameño. “Es una obra programática que describe de alguna forma sus impresiones imaginarias, tiene varios movimientos y podría destacar el uso de la percusión y en su pieza utiliza mucho el teponaztli, el huehuetl y otras percusiones de origen prehispánico”. Finalmente, refirió que el trabajo de Barreto tiene una inspiración minimalista.

La selección inicial corrió a cargo de los docentes de NICO, aunque la lista final fue definida por el director artístico García Barrios.

bgpa