El aire inspira las actividades del Pabellón de la Niñez en Monterrey

MONTERREY, N.L.– Dedicado al aire, el Pabellón de la Niñez de la 34 Feria Internacional del Libro Monterrey ha lucido atiborrado de niños que, junto con sus padres, descubren este fenómeno natural indispensable para la vida.

En esta edición se ofrecen 990 sesiones de trabajo, más 61 funciones de cinco espectáculos infantiles y una amplia variedad de talleres.

Se reúnen 42 autores en 26 actividades, entre presentaciones de libros y charlas, en las que se abordarán temas como la creación literaria, la memoria, la historia, el patrimonio, la naturaleza, las artes, la investigación, la fotografía y la formación de lectores”, detalló Melissa Segura.

El Pabellón de la Niñez reúne a 46 autores en 26 actividades que evocan al aire, el gran viajero del planeta, un personaje fantástico e invisible. Foto: Virginia Bautista.

La secretaria de Cultura de Nuevo León destacó que el Pabellón continúa la línea de sostenibilidad que lo ha definido.

Después de haber explorado la flora, en 2026 profundizaremos en el aire, un elemento igual de esencial y todavía más difícil de asir.

“El aire es, ante todo, un personaje fantástico e invisible. Es el gran viajero del planeta. Recorre montañas, mares, bosques y ciudades. Mueve las nubes, transporta semillas, hace posible el vuelo. Lleva sonidos y aromas, y conecta a todos los seres vivos. Está presente en cada respiración, aunque no lo veamos”, explicó en la presentación del programa de la feria.

La gestora cultural agregó que el recorrido se organiza en seis ejes temáticos: El aire en nuestra vida, El aire y la cultura desde la mitología, El aire y la ciencia, “Las criaturas del aire, tanto reales como fantásticas, Los transportes que el ser humano ha inventado para conquistar el cielo y El aire como fuente de inspiración en el arte.

En el área central del pabellón estará Corazón de aire un espacio que invita a vivir el aire como una experiencia que se siente, se imagina y se comparte.

Telas suspendidas, remolinos, poemas flotantes, sonidos suaves y figuras en movimiento transforman el movimiento invisible del viento en una experiencia habitable; mientras dragones, aves, aviones de papel, globos, aeronaves y nubes acompañan caminos abiertos a la exploración”, concluyó.

La promotora cultural anunció que la colección Apapachos, cultura para la primera infancia, suma ya 35 títulos, que ahí se exhiben.