"Negamos categóricamente que exista algún centro penitenciario con autogobierno": Pablo Vázquez

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un diagnóstico que señala que en cinco de los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México (CDMX) hay autogobierno por parte de los reos o cogobierno, sin embargo, el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez, negó que esto esté sucediendo.

De manera categórica negamos que en la Ciudad de México exista algún centro penitenciario, un centro de reclusión con autogobierno: eso simplemente no es el caso", dijo en conferencia junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Y expuso que busca "entender cuáles son los aspectos, los métodos, la información de la que se hizo la comisión para poder llegar a esa conclusión, nos parece una conclusión, esa en particular, errónea y nosotros también presentar desde luego información que ayude a ese entendimiento".

Asimismo, señaló que el objetivo de la SSC "es siempre mejorar, siempre fortalecer el sistema".

Además, dio a conocer que ya pusieron en marcha una estrategia para incrementar el estado de fuerza de especialistas penitenciarios "no solo aumentar el número de gente, sino mejorar sus condiciones laborales y hay una estrategia que está en marcha por parte del sistema y de la subsecretaría de Desarrollo institucional, se está concretando una inversión importante de recursos".

Reconoció que la infraestructura de los centros penitenciarios tiene cerca de 70 años y es necesario modernizarla y "aumentar la capacidad de elementos penitenciarios, eso lo dice el diagnóstico y estamos completamente de acuerdo, son inversiones necesarias y estamos trabajando en ello".

Sobre lo expuesto en el diagnóstico de la CNDH en el sentido de que hay un hacinamiento del 130% en los centros penitenciarios, el secretario Vázquez expuso que "eso es falso: se tienen zonas con sobrepoblación, pero el sistema en su conjunto no tiene sobrepoblación porque existe la capacidad, pero hay zonas que presentan sobrepoblación, sobre todo por cuestiones de procesos y cuestiones de ordenamiento de la infraestructura".

Y detalló que con el cambio del sistema penal "nos obliga la ley a tener separadas a las personas que están en prisión preventiva del resto de la población, pero esa obligación no necesariamente va en línea con la infraestructura con la que se tenía y es un tema que tiene la Ciudad de México y tienen muchos centros y entonces en esos espacios se tiene a veces sobrepoblación".

Por su parte, Clara Brugada expuso que después de presentar su segundo informe de gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México se evocará a trabajar en ese tema "para que primeramente podamos mejorar las condiciones en los espacios de reclusión, que podamos transformarlos: este año se han destinado 200 millones de pesos ya para implementar transformaciones básicas de servicios en varios reclusorios".

Ese proceso iniciará en el penal de mujeres de Santa Marta Acatitla "mucho tenemos que hacer durante el tiempo que estén pagando sus condenas para que cuando regresen a la sociedad, pues puedan cambiar".