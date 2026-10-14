Oposición pide a Brugada más inversión en transporte y resultados en seguridad

Durante el segundo informe de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada los diputados de oposición pidieron mayor inversión en transporte, en particular en el Metro, así como mayor inversión en vivienda y resultados en materia de seguridad.

“Esta ciudad no es pareja: para quien disfruta de la centralidad las oportunidades están cerca, pero para que viva en la periferia, cada oportunidad cuesta horas de traslado. Para quien puede pagar, hay alternativas, pero para quien apenas llega al final de la quincena, una falla del transporte, una emergencia, un aumento en la renta puede acabar con todo” dijo en tribuna el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres.

Y expuso que se han invertido 48 mil millones de pesos en el Metro en dos años “pero esa cifra no le devuelve una sola hora a quien sigue esperando un vagón. Hoy el Metro lleva cada día cerca de 1 millón de viajes menos desde el 2018. La inversión tiene que sentirse en frecuencia, mantenimiento, seguridad y accesibilidad”.

En tribuna el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres. Especial

Afirmó que la ciudad no funciona “cuando vivir con una discapacidad significa encontrar barreras para subir al Metro, cruzar una calle o llegar al trabajo. La autonomía no puede depender de alguien que te ayude a salvar una escalera a una banqueta”.

En cuanto al tema de seguridad, Torres recordó que, de acuerdo a la encuesta de victimización del INEGI, durante 2025 más de uno de cada tres habitantes adultos de esta ciudad, se sintió inseguro.

Al respecto comentó que “la ciudad no funciona cuando abrir una tienda, una fonda o un taller obliga a calcular cuánto habrá que pagar para que te dejen trabajar: la extorsión amenaza el ahorro, el empleo y la tranquilidad de y familias enteras”.

Y pidió “protección para las víctimas, investigaciones y resultados judiciales con la fiscalía y la Procuraduría”.

El PRI recuerda las promesas de campaña

Por su parte la coordinadora de la bancada del PRI, Tania Larios, expuso que, en campaña, la jefa de gobierno Clara Brugada presentó un proyecto con 27 ejes y más de 160 acciones que fueron sus promesas de campaña.

“Prometió una ciudad transparente, pero también usted envió a este Congreso la iniciativa para desaparecer el INFO-CDMX, quitándole su autonomía para subordinarlo como un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General” detalló.

Larios recordó que Brugada “prometió renovar las líneas del Metro, ampliar la línea 12 y no ha concluido. Le deseo que no claudique, que se construyan y que no se caiga, al menos así hará más que todos los gobiernos anteriores que han dejado a la Ciudad de México estancada sin mantenimiento en el transporte eléctrico”.

La priista habló de que desde 2020 tenemos una ciudad “sin plan general de Desarrollo: a seis años han sido incapaces de mostrar apertura para un auténtico diálogo ciudadano y consultar verdaderamente a cada pueblo, colonia barrio y sin instrumentos de política pública, no hay desarrollo ni prosperidad”.

Y consideró que con el reciente proyecto de la zona metropolitana del Valle de México “se pone en riesgo al patrimonio, se plantean nuevas reglas para el cambio de uso de suelo y se prevé un aumento del predial, así como permisos de construcción al gusto y una venta forzosa de terrenos a criterio de la autoridad”.

En ese sentido invitó a los legisladores locales “a que imaginemos una ciudad en que los derechos no sean una aspiración frustrada en la que salir a la calle no implique ser víctima de inseguridad y exigir justicia, no sea una utopía en la que el agua llegue a todos los hogares y la lluvia no inunde, colapse la ciudad, ni diluya el patrimonio de las familias”.

LOS ASISTENTES

Al informe de Brugada asistieron el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín; de Benito Juárez, Luis Mendoza; de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos; de Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano, de Benito Juárez, Luis Mendoza; de Coyoacán, Giovani Gutiérrez; de Iztacalco, Lourdes Paz; de Iztapalapa, Aleida Alavez; de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida; de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; de Milpa Alta, el encargado de despacho Alain Martínez Escobedo; de Tlalpan, Gabriela Osorio; de Tláhuac, Berenice Hernández; de Venustiano Carranza, Evelyn Parra y Xochimilco, Circe Camacho.

Asistentes al Segundo Informe Mateo Reyes

Así como el titular de la Secretaría de Gobierno, César Cravioto; de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; de la Secretaría de Desarrollo Económico, Manola Zabalza; de la Secretaría de Turismo, Alejandra Frausto; de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Pablo Yanes; de la Secretaría de Salud, Nadine Gasman; de la Secretaría de Cultura, Ana Francis López Bayguen, entre otros funcionarios.