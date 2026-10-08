Rojo de la Vega, Orvañanos y Mendoza defenderán la patria, familia y libertad

Jorge Romero, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), presentó a los alcaldes Alessandra Rojo de la Vega, Carlos Orvañanos y Luis Mendoza como coordinadores para la defensa de la patria, la familia y la libertad en Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Benito Juárez, respectivamente, con miras a las elecciones del 2027.

En un evento masivo, en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, Romero afirmó: "en 2027 vamos a replicar el 21", en referencia a las elecciones del 2021 en que la oposición conquistó en las urnas más de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México.

Hoy estamos aquí porque miles de personas presentes creemos en tres grandes seres humanos: una mujer y dos hombres que ya demostraron que saben servir, que han tenido en sus manos el servicio público, lo han hecho de manera perfecta, han hecho buenos gobiernos, por donde se les vea", dijo Romero ante alrededor de 10 mil simpatizantes.

Y anunció que ellos tres coordinarán los esfuerzos "de aquí a la gran decisión del 2027".

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Destaca trabajo de alcaldes

Sobre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Rojo de la Vega, Romero comentó: "Si la describiera en una palabra sería: valiente. Una mujer valiente. Una mujer que ya saben cuál es su pasado, cuál es su presente, ya saben cuál es su futuro. Por eso quizá mucha gente la quiere detener".

Cuentas con nosotros y estamos absolutamente convencidos de que harás un magnífico trabajo, sabemos que en el 2027 el éxito será total, querida Ale".

Afirmó que cuando un candidato pide el voto por primera vez, eso se convierte "en un acto de fe, pero cuando pides el voto por segunda vez y te lo vuelven a dar, eso significa sí o sí, te lo ganaste".

Foto: Pavel Jurado Canseco | Excélsior

Expuso que ese es el caso del alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, "un hombre que ha hecho un gran papel, ha sido una persona que ha puesto en el centro de su servicio lo más importante que hoy existe, que es la familia".

Sobre el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, comentó: "Es una persona que ha sabido poner orden en Benito Juárez, ya quisieran otras alcaldías guindas presumir tantito de lo que se ha logrado aquí por tantos años. Hoy tiene a un gran servidor público, a un gran ser humano que estamos absolutamente convencidos de que hará un magnífico papel por su gran liderazgo".

Hoy vivimos en un país en donde quien juró defenderte, el que juró cuidarte, es el que te pone para el que te secuestra, para el que te extorsiona. Eso es lo que hacen desde hace ocho años. ¿Qué de lo que ofrecieron han cumplido?".

Causas del PAN

Dijo que en materia de elecciones "no es quién debate mejor, es quién puede que tu vida, la de lo que más amas en esta vida, que son tus hijos, tus papás, tus abuelitos, tengan una vida mejor".

¿Quién puede lograr cuando ya llega el servicio público que, si eres un joven, tengas futuro, puedas proyectar tu vida, poder hacer una familia si eso es lo que tú quieres, poder dar de comer bien a tus hijos? No hay mayor causa para el PAN que, si eres una mujer, te sientas libre y segura en esta ciudad, en este país.

"Hoy estamos aquí porque miles de personas presentes creemos en tres grandes seres humanos", afirmó Jorge Romero Foto: Pavel Jurado Canseco | Excélsior

“No hay mayor causa para Acción Nacional que, si eres una abuelita o un abuelito, en esa fase de tu vida digas yo quiero completar mi vida en paz, con una comunidad que me ayude. Estas son las causas del PAN".

Defensa del país y de la ciudad

La alcaldesa Rojo de la Vega expresó: "Hay momentos en los que defender a México exige entregarse en cuerpo y alma. Este es uno de ellos. Hoy México nos duele a todos. Duele en cada familia que espera alguien que nunca vuelve. Duele cada mujer que sale con miedo. En cada comerciante obligado a pagar el derecho del piso".

Y mientras esto ocurre, ellas y ellos, los narcopartidos, se llenan de soberbia, creyendo que México les pertenece y que nadie les va a poner un alto".

Expuso que la valentía consiste en actuar incluso cuando sentimos miedo: "Cuando pienso en mis hijas, en mi hijo, en los niños y niñas que están creciendo en esta ciudad. Sé cuánto está en juego. Quiero que vivan tranquilos. Que elijan su camino, que vivan en paz, en libertad. Porque nuestras hijas y nuestros hijos merecen heredar un país libre, no aprender a vivir con miedo".

Foto: Pavel Jurado Canseco | Excélsior

Destacan valor de la familia

El alcalde Mendoza detalló: "Toda la motivación es la familia, porque para mí la familia lo es todo. Y estoy seguro que para todos los ciudadanos de Benito Juárez, vecinos y vecinas también".

Por eso, cada patrulla es el motor de la familia, cada luminaria que se enciende es por el motor de la familia, cada espacio público es por el bien de la familia. Eso es el motor de Benito Juárez, la familia. Por eso estoy seguro que aquí, aunque lo intentaron, no pasaron y no pasarán".

Para Orvañanos, "la responsabilidad no solamente es defender a nuestras familias, es generar condiciones para el encuentro, para la unidad. Crear el espacio donde podemos escucharnos. Y esa debe ser nuestra nueva manera de hacer política: menos confrontación y más construcción, menos división y más comunidad, menos trincheras y más puentes. La gente espera más seguridad, agua, movilidad, empleo, educación, salud y oportunidades para nuestros jóvenes".

Jorge Romer oanunció que ellos tres coordinarán los esfuerzos "de aquí a la gran decisión del 2027" Foto: Pavel Jurado Canseco | Excélsior

Mientras que Luisa Gutiérrez, líder del PAN en la Ciudad de México, afirmó que "en 2024 le robaron la elección a Santiago Taboada, la casa de gobierno. Pero desde aquí se los decimos: ya no confiamos en instituciones que, desde la hipocresía, se hacen llamar autónomas y que entregan a nuestras familias a un movimiento que prefiere pactar con el narco".

Al evento también acudieron los alcaldes de Coyoacán y de Miguel Hidalgo, Giovani Gutiérrez y Mauricio Tabe, respectivamente, a quienes Jorge Romero felicitó por su desempeño al frente de esas demarcaciones.