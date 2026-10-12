Brugada: "Bajan los delitos, bajan los robos violentos y empieza a bajar el miedo”

Al presentar los resultados en materia de seguridad la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que "septiembre fue el mes con menos homicidios en 20 años, por cuatro meses consecutivos alcanzamos los mínimos históricos y es el septiembre con menos homicidios en 29 años" y destacó que también se han reducido los delitos de alto impacto.

Recordemos que junio, julio, agosto ya marcaron mínimos históricos de homicidio. Y esa tendencia se mantiene en el mes de septiembre. Llevamos cuatro meses del año de junio a septiembre con buenos resultados en la disminución de homicidios. Desde 2006 no teníamos en esta ciudad un mes con menos homicidios", dijo Brugada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Y detalló que han sido detenidas 12 mil 381 personas por delitos de alto impacto y 424 por extorsión "y solo en dos meses la fiscalía con un trabajo apoyado por el gabinete contra el despojo, ha asegurado o restituido 221 inmuebles por despojo. La vivienda y la propiedad de las familias se defienden con la ley" y agradeció esos resultados al gabinete contra la extorsión.

Brugada recordó que de acuerdo al INEGI la percepción de inseguridad disminuyó 16% desde 2018 y 3% desde 2024. "Y hay avances aún mayores en los espacios cotidianos. Estos son los resultados de esta estrategia de seguridad que venimos impulsando".

Destacó que de enero a septiembre de 2026, los delitos de alto impacto se redujeron en 62% en comparación con 2019 y el robo de vehículo con violencia se redujo 87% desde 2019 y 55% desde el inicio de esta administración.

Brugada detalló que su gobierno ha desplegado 184 mil operativos y acciones preventivas.

En cuanto a los operativos para confiscar maquinitas tragamonedas el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez detalló que "muchas de estas máquinas están importadas ilegalmente (...) además de que violan la existencia de la ley de juegos y sorteos".

Y expuso que es importante "corroborar que no haya recursos ilícitos que pudieran lavarse en esos dispositivos".

Clara Brugada pedirá cambios al plan del predial y baldíos

Después de las inconformidades expresadas por ciudadanos y la oposición sobre el Programa de Ordenamiento de la ZMVM y los riesgos de un incremento al predial, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó que propondrá a la Sedatu modificaciones en materia de uso de terrenos baldíos y cobro del predial.

Han saltado temas como el uso de terrenos baldíos o malas interpretaciones sobre el predial y considero que esos temas se deberían de modificar (...) Por supuesto que está bien que se tienen que modificar, que no pueden quedar planteamientos que puedan generar duda. Y pienso yo que esos temas sí deben de ser modificados, vamos a presentarle a Sedatu nuestras observaciones para que puedan también retomarlo y hacer modificaciones o agregados", dijo Brugada.

Así lo dijo después de que legisladores de oposición han afirmado que el documento propone un incremento al predial, que ya no se calcularía sobre el valor catastral, sino sobre el valor comercial, lo que implicaría un aumento.

Por otra parte, Brugada recordó que actualmente lo que se lleva a cabo es una consulta a la población. "Entonces estamos en el momento en el que todos podemos opinar. Así que sí, sí vamos a identificar más puntos -a modificar- y les estaríamos diciendo a todos ustedes cuáles puntos vamos a presentar" ante la Sedatu.

En la conferencia también se le preguntó cuándo se presentará ante el Congreso de la Ciudad de México el proyecto del Plan General de Desarrollo que regirá la planeación de la ciudad durante las próximas dos décadas.

Al respecto, Brugada expuso que "en cuanto el Instituto de Planeación concluya la sistematización de los cientos, miles de propuestas que hizo la ciudadanía en este periodo de consulta, será entregado al Congreso y tendrá que ser en este periodo de sesiones".

Y destacó que el proceso para la elaboración del Programa de Ordenación de la Sedatu "corre paralelo -al PGD- y ellos definirán en qué momento será presentado ya con modificaciones".