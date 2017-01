La fuerza del rumor

En cuanto le había indicado a dónde llevarme, el taxista me preguntó: “¿Sabe usted que en Los Pinos cierran a las seis de la tarde porque, a partir de esa hora, comienzan las orgías, todos se emborrachan y se drogan, y todos se acuestan con todos: hombres con mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres?”. “No, no lo sabía. ¿Y usted cómo lo sabe?”. El taxista me respondió: “Pero si todos lo saben”.