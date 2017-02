Manlio y Cárdenas discrepan sobre unidad nacional ante Trump

CIUDAD DE MÉXICO

Los líderes políticos Manlio Fabio Beltrones y Cuauhtémoc Cárdenas discreparon sobre la construcción de la unidad nacional en México frente a la hostilidad del nuevo gobierno estadounidense con la relación bilateral.

Luego de que ambos participaran en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el Palacio de Minería, el exdirigente del PRI señaló que la unidad es “una oportunidad de hacer una convocatoria plural” a reaccionar a cualquier política de Donald Trump, no como gobierno, sino con políticas de Estado.

Por su parte, el fundador del PRD dijo que la convocatoria Presidencial a la unidad no tiene objetivos concretos, y solo se está llamando a que todos “se agrupen como muéganos” para ver qué pasa juntos.

No es que no esté de acuerdo sino es que no teniendo para ver para qué la quiere”, contestó.