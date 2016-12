Diputados se regalan iPhone 7 por Navidad; Congreso de Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags.

Diputados en Aguascalientes se regalaron para esta Navidad un smartphone iPhone 7, pese a los discursos de austeridad y la situación económica por la que atraviesa el país.

Trascendió que a cada uno de los 27 legisladores le fue entregado un teléfono celular de última tecnología, junto con un paquete de telefonía de 599 pesos mensuales. La coordinadora de los representantes populares de Morena, Nora Ruvalcaba Gámez, indicó que el valor de cada smartphone se estima en 15 mil pesos.

“Hablaban de un valor de 15 mil pesos, porque hablaban de que era un plan mínimo, al parecer de 599 pesos mensuales, y ya con el iPhone creo que eran 15 mil pesos; multiplicado por 27, ya es una cantidad considerable”, dijo la también excandidata de Morena al gobierno de Aguascalientes.

Ruvalcaba Gámez informó que el legislador local de Morena, Alejandro Mendoza Villalobos, fue el único que regreso el aparato, junto con una petición para que se eviten este tipo de gastos.

“Devolver el iPhone fue también congruente con lo que han estado haciendo los representantes populares de Morena; por supuesto, lo hace también solicitando que exista una recorte a todo este tipo de gastos, que de manera particular lo pueden solventar los diputados con el excelente salario que tienen”, indicó.

En este sentido, exhortó a que el resto de los legisladores hagan lo mismo y se frenen los gastos innecesarios, en congruencia con la situación que atraviesa el país.

“Deberían de hacerlo, pero no solamente de manera momentánea, sino que deberían plasmarlo en el Presupuesto de Egresos... no puede un Congreso del estado tener estas prácticas oscuras en pleno siglo XXI; no puede exigir a los demás transparencia si él mismo no es transparente”, indicó.

Dijo que tras el regreso del teléfono difícilmente éste será devuelto a la compañía donde se adquirió, por lo que su destino será para alguna asistente o algún funcionario.

“Lo importante es que no exista ese tipo de gastos y que ese dinero que se gastaron pueda ser destinado, por ejemplo, para su oficina de gestión social”, finalizó.

La entrega de los iPhone a diputados ha generado molestia entre los hidrocálidos, quienes exigen que los diputados sean más austeros, ya que consideran que para las funciones que desempeñan no es necesario contar con un teléfono con tanta tecnología.