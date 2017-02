Ashton Kutcher: 'Me hierve la sangre' por el veto migratorio

CIUDAD DE MÉXICO.

El actor estadunidense Ashton Kutcher estalló en furia en Twitter, al conocer la medida migratoria impuesta por el nuevo presidente de su país, Donald Trump, pues su esposa y madre de sus hijos, la también actriz Mila Kunis, tiene orígenes judíos y nació en la Ucrania de la ex Unión Soviética (URSS).

Kutcher protestó ante el decrerto del polémico mandatario republicano que impide el libre acceso a ciudadanos provenientes de las naciones musulmanas Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen por representar un supuesto peligro para el país de las barras y las estrellas.

My wife came to this country on a refugee visa in the middle of the Cold War! My blood is boiling right now!

