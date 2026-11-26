Antes de conocer a su próximo dueño, el cinturón que será entregado al campeón del Teamfight Tactics (TFT) Vegas Open 2026 realiza un recorrido por Latinoamérica, una iniciativa de Riot Games para acercar a las comunidades de la región a una de sus competencias internacionales de esports más importantes.

Riot Games presentó en sus oficinas de Ciudad de México el cinturón que estará en juego del 11 al 13 de diciembre en Las Vegas, Estados Unidos, donde mil 24 jugadores competirán por una bolsa de premios de 311 mil 300 dólares, de los cuales 100 mil serán para el campeón.

La edición de este año será la más grande en la historia del TFT Open y marcará el regreso del torneo a la ciudad que lo vio nacer en 2023, cuando reunió a 512 competidores.

De Xochimilco a Las Vegas: el recorrido del cinturón del TFT Open

Como parte del American Trophy Tour 2026, el cinturón realizó un recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, entre ellos las trajineras de Xochimilco y el Ángel de la Independencia, acompañado por los creadores de contenido Feryfer y Erik Quiroga.

México y Brasil son los dos países latinoamericanos contemplados en la gira del trofeo, que incluye encuentros con medios de comunicación, creadores de contenido y miembros de la comunidad de Teamfight Tactics.

De acuerdo con el equipo de Riot Games, la iniciativa busca acercar la experiencia de una competencia internacional a los aficionados que no tienen la posibilidad de viajar a Las Vegas, pero que forman parte de la comunidad del videojuego, pilar para la empresa.

El cinturón del TFT Vegas Open 2026 visita la CDMX antes del torneo de Riot Games Fotos: Ricardo Lara

Así son las oficinas de Riot Games en México: entre esports, lucha libre y cultura gamer

Como parte de la presentación del cinturón del TFT Vegas Open 2026, recorrimos las oficinas de Riot Games en la Ciudad de México, desde donde la compañía desarrolla parte de sus operaciones para Latinoamérica.

El recorrido incluyó los estudios desde donde analistas y casters —narradores y comentaristas de esports— realizan las transmisiones de las competencias, así como los espacios destinados a la producción de videos en los que se presentan las novedades y actualizaciones de los videojuegos de la desarrolladora.

También visitamos la sala de control, desde donde se coordinan y operan técnicamente las transmisiones.

Sin embargo, más allá de la infraestructura tecnológica, las instalaciones tienen un marcado sabor mexicano y latinoamericano que se refleja en la decoración de sus distintos espacios.

Una estatua de El Tigre Braum, campeón de League of Legends inspirada en la lucha libre mexicana, recibe a quienes ingresan a las oficinas, mientras que en las paredes se exhiben ilustraciones realizadas por integrantes de la comunidad de jugadores.

El cinturón del TFT Vegas Open 2026 visita la CDMX antes del torneo de Riot Games Fotos: Ricardo Lara

Las instalaciones también cuentan con una zona recreativa equipada con computadoras para jugar, ambientada con la identidad visual de Jinx, uno de los personajes más reconocidos de League of Legends.

La representación latinoamericana se extiende hasta los nombres de las salas de reuniones, que hacen referencia a agentes de VALORANT como Reyna, de origen mexicano; Gekko, mexicoamericano, y Tejo, de origen colombiano.

Entre las referencias a la cultura mexicana destaca también el Taco Buff, un meme que nació durante el Campeonato Mundial de League of Legends de 2022, que se desarrollo en parte en Ciudad de México, cuando integrantes del equipo surcoreano DRX salieron a comer tacos callejeros durante su estancia.

La comunidad bromeó con que los tacos habían otorgado un poder adicional a los jugadores —un buff, en el lenguaje de los videojuegos—, algo que cobró mayor notoriedad cuando DRX sorprendió al mundo al conquistar el campeonato tras derrotar a T1, el equipo de Faker, en la gran final.

Cuatro años después, aquella anécdota sigue presente en las oficinas de Riot Games en México como parte de la memoria de su comunidad.

La comunidad, el motor de los videojuegos de Riot Games

Durante el encuentro con medios de comunicación, Gamaliel Soriano, director de Publishing de Teamfight Tactics para América, destacó la importancia que tienen los jugadores en los títulos de la compañía, pues dijo, la retroalimentación forma parte del desarrollo y evolución de los juegos.

“Los juegos no son nuestros, son de la comunidad. Y esto no es un punchline de PR ni mucho menos. Esto es una realidad porque quienes nos siguen se dan cuenta que los leemos, los escuchamos, los stalkeamos”, comentó.

Respecto al crecimiento de las competencias internacionales de videojuegos, subrayó que la empresa trabaja para que sigan creciendo y tengan el reconocimiento que ya tienen en otras regiones del mundo.

“Lo que pasa es que hay lugares donde se comenzó a cocinar antes”, afirmó .

Mientras que sobre el futuro de los esports, afirmó que la permanencia de los deportes electrónicos está vinculada a la propia naturaleza competitiva de los jugadores.

“Los esports existirán mientras haya jugadores competitivos y siempre habrá jugadores competitivos”, afirmó.

El cinturón del TFT Vegas Open 2026 visita la CDMX antes del torneo de Riot Games Fotos: Ricardo Lara

¿Por qué el TFT Open entrega un cinturón en lugar de una copa?

El origen del cinturón como símbolo del campeonato se remonta a la primera edición del TFT Vegas Open, celebrada en 2023.

De acuerdo con el equipo de Riot Games, la elección de este formato responde, en parte, a la intención de incorporar elementos de la identidad de Las Vegas, una ciudad vinculada con los grandes espectáculos y las competencias de deportes de combate, además de dotar al torneo de un reconocimiento que lo distinguiera de otras competencias de videojuegos.

Desde entonces, el diseño del cinturón ha evolucionado para incorporar referencias tanto a la ciudad anfitriona como a la temática de la temporada de Teamfight Tactics.

Para la edición de 2026, el trofeo está inspirado en Prismatic Tour, el set 19 del videojuego, cuya temática gira alrededor de la música y los espectáculos. Su diseño incorpora elementos iridiscentes, referencias visuales a la iluminación de los conciertos.

¿Qué es Teamfight Tactics y cómo se juega?

Teamfight Tactics es un videojuego de estrategia desarrollado por Riot Games y lanzado en 2019, perteneciente al género conocido como auto battler o de combates automáticos.

En cada partida, ocho jugadores se enfrentan de manera individual mediante la construcción de equipos de personajes, la administración de recursos y la combinación de habilidades y características que les permitan obtener ventajas sobre sus rivales.

A diferencia de League of Legends, del cual retoma personajes y elementos de su universo, TFT no exige controlar directamente a los campeones durante los combates.

Los jugadores deben seleccionar sus unidades, adquirir objetos, administrar su economía y decidir la posición de sus personajes en el tablero antes de que comiencen los enfrentamientos automáticos.

La capacidad de adaptación, la toma de decisiones y la planificación estratégica son algunos de los elementos centrales de su escena competitiva.

El cinturón del TFT Vegas Open 2026 visita la CDMX antes del torneo de Riot Games Fotos: Ricardo Lara

TFT Vegas Open 2026: fechas, participantes y premios

El TFT Vegas Open 2026 se realizará del 11 al 13 de diciembre y contará con un formato de competencia abierta que permitirá a jugadores profesionales y aficionados disputar el mismo torneo.

De acuerdo con Riot Games, la competencia tendrá las siguientes características:

Tras una serie de eliminatorias, ocho competidores llegarán a la gran final, en la que deberán acumular al menos 20 puntos y posteriormente ganar una partida para proclamarse campeones, bajo un formato denominado jaque mate.

Convergence Fest: Riot Games reúne a dos de sus comunidades

La edición de este año también marcará una nueva etapa para el TFT Open, que se realizará como parte del Convergence Fest, un encuentro que reunirá a las comunidades de dos juegos de estrategia de Riot Games.

Además del torneo de Teamfight Tactics, el festival albergará el Campeonato Regional de Norteamérica de Riftbound, el juego de cartas coleccionables basado en el universo de League of Legends.

El encuentro contará con competencias adicionales, actividades para aficionados, cosplay y espacios de interacción entre jugadores y desarrolladores.

Con esta edición, el TFT Open regresará a Las Vegas con el doble de capacidad de participantes respecto a su torneo inaugural y después de haber reunido a 768 competidores en París en 2025.