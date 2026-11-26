Asteroide es una palabra que muchas personas relacionan con películas en las que la Tierra está en peligro y los científicos buscan la manera de evitar una catástrofe. Aunque estas historias forman parte de la ciencia ficción, desde hace varios años las agencias espaciales trabajan en proyectos que podrían ayudar a proteger nuestro planeta ante una situación similar.

Uno de estos proyectos estuvo a cargo de la NASA, que en 2022 puso a prueba una técnica con la que buscaba demostrar que los seres humanos tienen la capacidad de cambiar el rumbo de un objeto en el espacio.

Asteroide Dimorphos x: esa

Los resultados de aquella misión fueron positivos, pero con el paso del tiempo surgieron nuevas preguntas entre los científicos, principalmente sobre las condiciones en las que había quedado el cuerpo celeste tras el experimento.

Ahora, gracias al trabajo de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), se dieron a conocer las primeras imágenes detalladas que permiten conocer qué ocurrió con el asteroide y cuáles fueron las consecuencias del choque.

¿En qué consistió la misión de la NASA para proteger la Tierra de un asteroide?

Como parte de los esfuerzos para encontrar alternativas que permitan proteger a la Tierra de posibles amenazas provenientes del espacio, la NASA desarrolló una misión conocida como DART.

Para realizar este experimento, los especialistas eligieron a Dimorphos, un pequeño asteroide que gira alrededor de otro de mayor tamaño llamado Didymos. Ambos forman lo que los científicos conocen como un sistema binario.

La prueba se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2022, cuando una nave espacial chocó intencionalmente contra Dimorphos a una velocidad de aproximadamente 22 mil kilómetros por hora.

asteroide Dimorphos x: esa

Con este experimento, los investigadores consiguieron reducir alrededor de 33 minutos el tiempo que tardaba el asteroide en dar una vuelta alrededor de Didymos. Además, se registraron cambios en la trayectoria de ambos cuerpos celestes alrededor del Sol.

Cabe mencionar que ninguno de estos asteroides representaba un peligro para nuestro planeta, por lo que los científicos pudieron realizar la prueba sin poner en riesgo a la población.

Revelan primeras imágenes de cómo quedó el asteroide tras el impacto de la NASA

Después de varios años de investigación, este miércoles 25 de noviembre de 2026, la Agencia Espacial Europea compartió imágenes que muestran cómo luce Dimorphos tras el choque con la nave espacial de la NASA.

Las fotografías fueron obtenidas como parte de Hera, una misión que comenzó en octubre de 2024 y que busca conocer más detalles sobre las consecuencias del experimento realizado por la agencia estadounidense.

"Tenemos una imagen completamente nueva de Dimorphos, el primer asteroide que los seres humanos han movido", escribió en su cuenta de X.

Entre los descubrimientos que más llaman la atención se encuentra el cambio en la apariencia del asteroide. Antes de que la nave chocara contra él, Dimorphos tenía una forma redondeada, pero ahora una parte de su superficie luce completamente diferente.

El golpe dejó un enorme cráter cuyas dimensiones fueron comparadas con las de un estadio deportivo. También provocó que una de las caras del asteroide quedara aplanada, mientras que el resto conservó su forma.

Sin embargo, los cambios físicos no fueron lo único que encontraron los investigadores al analizar las imágenes.

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea, Dimorphos "ahora tiene una cara aplanada con un cráter del tamaño de un estadio y se desplaza caóticamente. Mientras tanto, cientos de rocas hasta ahora desconocidas rodean el sistema binario".

¿Podría esta misión salvar a la Tierra en el futuro?

Uno de los motivos por los que las agencias espaciales están interesadas en conocer las consecuencias del impacto es porque no todos los asteroides tienen las mismas características.

Por medio de los instrumentos de la sonda Hera, los científicos esperan obtener información sobre la masa, la superficie y la estructura interna de Dimorphos. Con estos datos podrán conocer mejor cómo influye la composición de un asteroide al momento de intentar cambiar su trayectoria.

De acuerdo con la NASA, este tipo de naves espaciales podrían utilizarse "si en el futuro se descubre que un asteroide potencialmente peligroso se dirige hacia la Tierra".

Aunque las probabilidades de que un asteroide de grandes dimensiones choque contra nuestro planeta son bajas, contar con herramientas para responder ante una posible amenaza es una de las prioridades de los especialistas en defensa planetaria.

Por ello, además de desarrollar tecnologías que permitan desviar estos objetos, las agencias espaciales trabajan en métodos para detectarlos con suficiente anticipación.