Elegir una televisión para el hogar implica considerar mucho más que el tamaño de la pantalla. La calidad de imagen, el comportamiento frente a la luz ambiental y las posibilidades de conectividad también influyen en la experiencia al ver películas, series o jugar videojuegos.

En ese contexto, LG presenta la OLED evo AI G6, un modelo que integra tecnología OLED, inteligencia artificial y conexiones de última generación. La propuesta reúne características que suelen pesar en la decisión de compra: negros profundos, colores definidos, menor presencia de reflejos y herramientas para optimizar los contenidos, en un diseño ultradelgado que se instala directamente en la pared, con una apariencia similar a la de un cuadro. ¿Qué distingue a una pantalla OLED?

En una pantalla OLED, cada píxel genera su propia luz y puede encenderse o apagarse de forma independiente. Esto permite controlar la iluminación punto por punto y reproducir negros profundos, así como un contraste más marcado entre las zonas oscuras y las luminosas de la imagen.

Esta característica resulta especialmente relevante en películas de acción, carreras o producciones con escenas nocturnas, donde distinguir los detalles en las sombras puede marcar una diferencia en la experiencia. Un filtro para reducir los reflejos en habitaciones con luz

Uno de los principales retos al ver televisión en casa es la iluminación del espacio. La luz que entra por las ventanas o proviene de lámparas puede generar reflejos sobre la pantalla y dificultar la visualización.

Para atender este problema, la LG OLED evo AI G6 incorpora un filtro diseñado para reducir los reflejos sin sacrificar la intensidad de los colores ni provocar que la imagen pierda claridad, lo que facilita su uso en salas con mucha luz natural. Inteligencia artificial que ajusta el brillo y mejora contenidos antiguos

El modelo cuenta con un procesador con inteligencia artificial que ajusta automáticamente el brillo en las áreas de la imagen donde se necesita. De acuerdo con las características presentadas por LG, esta función permite destacar elementos luminosos, como destellos, chispas o fuentes de luz, sin modificar de manera innecesaria el resto de la escena.

La inteligencia artificial también interviene en la mejora de contenidos. Al reproducir programas, películas o producciones antiguas, el sistema busca optimizar la calidad visual para ofrecer imágenes más claras y colores naturales. Así, la pantalla no se limita a reproducir estrenos: también busca mejorar la experiencia con materiales de otras épocas.

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Del entretenimiento cotidiano a las partidas de gaming

La experiencia de uso no termina en la calidad de imagen. La LG OLED evo AI G6 incluye un sistema para acceder a aplicaciones de series y videos, además de un asistente de voz que permite hacer solicitudes de manera sencilla, sin depender exclusivamente del control remoto.

Para quienes disfrutan los videojuegos, el modelo incorpora conexiones de última generación orientadas a ofrecer una experiencia fluida con consolas y títulos de distintas generaciones. La combinación de tecnología OLED y conectividad para gaming convierte a la pantalla en un centro de entretenimiento para distintos integrantes de la familia. Un diseño ultradelgado pensado para la pared

El diseño completa la propuesta. La televisión está pensada para colocarse directamente sobre la pared, con una instalación que busca reducir los espacios visibles entre el equipo y la superficie y mantener una apariencia ordenada en la habitación.

Con la OLED evo AI G6, LG reúne diseño, procesamiento inteligente de imagen y funciones para distintas formas de entretenimiento: una opción para quienes buscan renovar su pantalla y disfrutar tanto del cine en casa como de los videojuegos.