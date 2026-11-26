La empresa de neurotecnología Neuralink, fundada por Elon Musk, dio un paso decisivo en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora tras recibir la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para iniciar LINK, el primer ensayo clínico pivotal para un implante cerebral en ese país.

El estudio estará enfocado en personas con parálisis severa derivada de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y se apoya en los resultados obtenidos con más de 30 participantes implantados previamente en ensayos de viabilidad en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Todas estas personas han usado el dispositivo durante miles de horas para poder establecer desde comunicaciones con otras personas hasta poder jugar videojuegos, uno de ellos incluso jugando GTA VI, el recién lanzado título de Rockstar.

El funcionamiento de la tecnología se basa en el implante N1, colocado quirúrgicamente en el cráneo con apoyo del robot R1, el cual inserta hilos de electrodos flexibles en el cerebro para registrar la actividad neuronal y traducir las intenciones de movimiento en comandos digitales para operar computadoras u otros dispositivos.

¿Qué significa esta aprobación de la FDA y por qué es importante?

Obtener luz verde para un ensayo pivotal coloca a Neuralink en una fase clínica avanzada dado que permitirá pruebas a mayor escala y plazo en centros médicos acercando el dispositivo cada vez más a un posible uso comercial, aunque para eso aún deben pasar más procesos dado que sigue siendo un producto experimental.

Neuralink ha sido clara en que su objetivo no es curar la ELA sino de permitir la autonomía digital en los pacientes con limitaciones motrices.

¿Cuál es el siguiente paso para Neuralink y el estudio LINK?

Con el reclutamiento ya abierto, la compañía deberá seleccionar y evaluar a los candidatos con diagnóstico de ELA que cumplan con los criterios estrictos del protocolo clínico, aunque Neuralink aún no detalla cuántos pacientes integrarán la muestra ni la duración exacta del seguimiento.

Si el estudio resulta positivo con la información recolectada, demostrando confiabilidad e impacto en los voluntarios, podría estar más cerca de presentar una solicitud para poder comercializar la tecnología, aunque para esto falta bastante tiempo.