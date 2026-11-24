El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reportó un avance promedio general de 38.8 por ciento durante los primeros 24 días de la estrategia de 12 acciones en 120 días. Así lo informó su director general, Martí Batres Guadarrama, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al detallar los resultados acumulados entre el 1 y el 24 de noviembre.

“Como saben, presentamos también un plan de 12 puntos para trabajarlo en 120 días, o sea, a lo largo de noviembre, diciembre, enero y febrero, en el ISSSTE, y queremos presentar cómo van los avances de esos 12 puntos. Nuestro promedio de avance general en estos primeros 24 días, del 1 de noviembre al 24 de noviembre, es de 38.8 por ciento”, destacó el funcionario federal.

En materia de infraestructura, señaló un progreso del 91 por ciento en los hospitales generales de Chetumal y “Vasco de Quiroga” en Morelia, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y la Unidad de Medicina Familiar Arcelia. Asimismo, precisó que ocho de las nueve obras en proceso alcanzan 36 por ciento, mientras que el inicio de cinco nuevas construcciones lleva 20 por ciento tras arrancar en Gómez Palacio.

Respecto a la ampliación de servicios, el titular del organismo informó que la instalación de 100 nuevos consultorios del Servicio Universal de Salud registra un 30 por ciento de ejecución en entidades como Puebla, Hidalgo y Yucatán.

“En el caso del punto seis, que es la conclusión y rehabilitación de diversos quirófanos, de 55 quirófanos más, llevamos un avance del 31 por ciento, es decir, ya terminamos otros 17 quirófanos de equipar y rehabilitar”, subrayó.

A ello se suma un 39 por ciento en mantenimiento electromecánico y de elevadores, un 35 por ciento en la compra de 130 equipos de alta gama y 23 por ciento en la remodelación y equipamiento de 64 salas de urgencias.

Finalmente, en el rubro de atención médica y suministro de fármacos, destacó la digitalización de prescripciones: “En cuanto al abasto de medicamentos, nos propusimos llegar en estos 120 días al 100 por ciento de utilización de la receta electrónica, que nos permite mucho control de todo el proceso. Llevamos 89 por ciento de avance en la implementación de la receta electrónica, que es el punto nueve”, compartió.

De igual forma, las cirugías prioritarias aumentaron 34 por ciento, la telemedicina avanzó 32 por ciento y la contratación de personal médico y de enfermería alcanzó 6 por ciento previo a su etapa intensiva en enero y febrero de 2027.