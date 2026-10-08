Trabajador de mantenimiento sufre accidente en el Asta Bandera del Senado; queda prensado 37 minutos

Ramón Bernal, trabajador de la empresa ACCON, que daba mantenimiento al motor del Asta Bandera monumental del Senado, sufrió un accidente, cuando su mano quedó prensada entre el cable y el engrane durante 37 minutos.

De acuerdo con información del Senado, a las 16:35 horas, el trabajador realizaba sus labores cuando ocurrió el accidente, pero fue hasta las 17:12 cuando pudo liberar su mano, con ayuda de personal de Protección Civil del Senado.

Fue trasladado de inmediato al Servicio Médico del propio Senado, donde se solicitó su ingreso al hospital Magdalena de las Salinas; a las 17:37 fue subido a la ambulancia del Senado para su traslado.

Nuevamente el personal de Resguardo Parlamentario intentó ocultar el accidente e incluso aseguró que el trabajador había sido trasladado a la Cruz Roja, a pesar de que estaba en el Servicio Médico, donde en un hecho inédito, se decidió cerrar con llave la puerta para evitar que los periodistas que buscaban información pudieran ingresar