La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inauguraron el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico.

El evento que tiene el objetivo de impulsar el desarrollo económico, promover la diversidad cultural y fortalecer la oferta de turismo comunitario en el país, reúne a delegaciones de los 177 Pueblos Mágicos pertenecientes a las 32 entidades federativas, además de alcaldes y prestadores de servicios.

De acuerdo con las autoridades, la edición actual convoca a más de mil 500 participantes y presenta más de 400 experiencias comunitarias diseñadas para integrarse al mercado turístico nacional.

Reconocimiento al crecimiento turístico y sustentabilidad

Durante su intervención, la secretaria Josefina Rodríguez Zamora destacó el crecimiento superior al cinco por ciento en la llegada de visitantes a Tamaulipas, atribuido a una mayor conectividad y a la creación de nuevos segmentos turísticos. Asimismo, calificó a la entidad como una "joya escondida" y agradeció la disposición del gobierno estatal para albergar este encuentro por primera vez.

Quiero aquí solamente reconocer y agradecer el trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Gracias, gobernador, por todo su apoyo, por entrarle a realizar este evento por primera vez en su estado, que sí, lo repito, es la joya escondida, como tenemos muchas, y que hoy tenemos la oportunidad de que las más de 1500 personas que hemos venido a conocer Tampico", precisó la funcionaria federal durante la ceremonia de inauguración realizada en el Espacio Cultural Metropolitano.

La funcionaria federal subrayó que esta edición integra criterios de sostenibilidad al utilizar materiales de cartón reciclable en los espacios de exhibición, estructuras que posteriormente serán reutilizadas como módulos de información turística.

En el marco del 25 aniversario del programa Pueblos Mágicos, Rodríguez Zamora y el mandatario estatal develaron una placa conmemorativa.

La secretaria de Turismo del Gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya develan placa por el 25 aniversario del programa Pueblos Mágicos. Especial

Respaldo federal y diversificación de la oferta

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya atribuyó el impulso del sector al respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señalando que la coordinación entre ambos niveles de gobierno ha permitido romper récords anuales en la afluencia de visitantes durante los últimos cuatro años.

El respaldo de nuestra presidenta ha tocado todos los ámbitos del desarrollo y bienestar de la población de nuestros 43 municipios. Hoy aquí hay una prueba fehaciente de que unidos hemos podido colocar a Tamaulipas en la agenda turística nacional, lo cual es un orgullo y un compromiso que persiste. El flujo de turistas que ha llegado a nuestra tierra en los últimos cuatro años rompe sus propios récords año tras año".

El mandatario explicó que la estrategia estatal busca diversificar la oferta más allá de los destinos tradicionales, fortaleciendo rubros como el turismo médico, deportivo, gastronómico, cultural, cinegético y de reuniones en los 43 municipios de la entidad.

En tanto, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, dio la bienvenida a los asistentes resaltando la vocación hospitalaria del puerto y el papel de Tula y Mier como los Pueblos Mágicos anfitriones de Tamaulipas.

Cuatro días de actividades en torno a la Laguna del Carpintero

El programa del encuentro contempla cuatro días de conferencias magistrales, citas de negocios y muestras culturales, con una expectativa de asistencia de 15 mil visitantes diarios.

Las actividades se distribuyen en un distrito de exposiciones de más de nueve mil metros cuadrados que conecta ocho sedes alrededor de la Laguna del Carpintero: el Teatro Metropolitano, Jardín de las Artes, Expo Tampico, Velaria, Recinto Ferial, Unidad Deportiva, Laguna del Carpintero y Parque Metropolitano.

Entre los atractivos principales abiertos al público destacan los pabellones de artesanías, el área de medicina tradicional mexicana, el Pasillo Sustentable, los espacios dedicados a las marcas Hecho en Tamaulipas y Hecho en Tampico, así como la muestra gastronómica "México de mis Sabores", que cuenta con representación culinaria de todo el país.