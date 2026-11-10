Rezago en tratamiento de residuos plantea nuevos retos para estados y municipios en materia de economía circular: PVEM

Ante el escaso aprovechamiento de materiales reciclables y el constante incremento en la generación de desechos en el país, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) urgió a los gobiernos estatales y municipales para acelerar la aplicación de la Ley General de Economía Circular y modernizar sus sistemas de gestión de residuos.

La agrupación política destacó que la magnitud del problema ambiental requiere pasar de un modelo tradicional de “fabricar, usar y desechar” a un sistema sustentable que priorice la durabilidad de los productos, el reciclaje y la reintegración de insumos a las cadenas productivas.

El diagnóstico nacional evidencia una situación crítica. De acuerdo con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2026, presentado en mayo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en México se generan diariamente 139 mil 902 toneladas de residuos sólidos urbanos.

De este total, únicamente el 5% recibe algún tipo de tratamiento y el 72% carece por completo de procesos de valorización, lo que satura los sitios de disposición final y acentúa la contaminación ambiental.

Frente a estas cifras, el Partido Verde recordó que la Ley General de Economía Circular —publicada a inicios de este año en el Diario Oficial de la Federación e impulsada con aportaciones de sus legisladores— busca transformar de raíz la gestión de materiales. Sin embargo, advirtió que el mayor reto radica en lograr que los lineamientos federales se traduzcan en acciones locales efectivas.

Para ello, el partido ecologista consideró que es indispensable adecuar los marcos jurídicos locales, ampliar la infraestructura pública y comprometer al sector privado en el diseño de estrategias de producción responsable desde el origen.

Como ejemplo de coordinación interinstitucional, resaltó el caso de la Ciudad de México y su Red de Economía Circular, un esquema integrado por diez dependencias capitalinas que busca impulsar proyectos concretos de aprovechamiento de recursos.

El PVEM enfatizó que la solución al problema de la basura no debe limitarse a las labores de recolección, sino abarcar todo el ciclo de vida de los insumos.

Fortalecer el reciclaje y disminuir la extracción innecesaria de materias primas no solo mitigará el impacto sobre las zonas de depósito y los recursos naturales, sino que abrirá nuevas oportunidades de desarrollo económico sostenible para el país, remarcó el partido.