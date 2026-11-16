Matamoros, Tamaulipas.- La reciente reactivación comercial del Puerto del Norte en Matamoros ha comenzado a despertar el interés estratégico de operadores portuarios internacionales.

El Puerto de Harlingen, Texas, confirmó acercamientos formales con representantes del recinto tamaulipeco con el objetivo de concretar una alianza que complemente sus operaciones, aproveche las economías de escala y agilice el intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos.

Miguel Pereira, director de Desarrollo de Negocios del Puerto de Harlingen, detalló durante una visita a esta ciudad fronteriza que desde hace varios meses mantiene comunicación con los encargados del proyecto mexicano.

El objetivo central de esta sinergia es capitalizar el acelerado crecimiento industrial y comercial que experimenta actualmente el sur de Texas.

De acuerdo con el directivo estadounidense, la ubicación geográfica de Matamoros le otorga una ventaja competitiva para capturar los flujos comerciales de la región. En ese sentido, explicó que Harlingen puede funcionar como un nodo terrestre y fluvial estratégico para distribuir hacia el mercado norteamericano la carga que arribe por vía marítima a Tamaulipas.

Un puerto como este está muy bien posicionado para tomar ventaja de todo lo que está pasando en el sur de Texas. No hay duda de que Harlingen puede ser un puerto de entrada, no marítimamente, sino para mucha de la carga que llega a México con destino al mercado estadounidense”, puntualizó Pereira.

Asimismo, descartó que el entorno político en Texas frene el dinamismo económico de la frontera, asegurando que la actividad industrial mantendrá su ritmo de expansión.

Puerto del Norte, Tamaulipas Especial

Infraestructura ferroviaria y conectividad fluvial

Uno de los pilares de esta posible colaboración radica en los proyectos de expansión que ambas terminales ejecutan de manera paralela.

Por el lado estadounidense, el Puerto de Harlingen está por concluir la contratación de una firma de ingeniería para desarrollar el primer parque industrial estrictamente ferroviario del sur de Texas.

A diferencia del servicio de tren actual que atiende a clientes independientes, este complejo estará diseñado de forma integral para el transporte ferroviario, lo que permitirá una conexión directa y eficiente con el Valle del Río Grande y el norte de México.

Adicionalmente, Harlingen forma parte de un sistema de navegación de bajo calado que opera mediante barcazas.

Esta red permite movilizar mercancías hacia el interior del territorio estadounidense, alcanzando centros logísticos tan distantes como Chicago, lo que ofrecería una ruta multimodal alternativa para la carga que ingrese por Matamoros.

Por su parte, el proyecto mexicano cuenta con un sólido respaldo institucional.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó recientemente que, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se aprobó una inversión de 35 mil millones de pesos destinada a ampliar la infraestructura del Puerto del Norte, desarrollar nuevas instalaciones e incorporar su propia red ferroviaria.

El mandatario estatal subrayó que esta obra consolidará a la entidad no solo como la principal frontera terrestre del país, sino también como la puerta marítima más relevante de México hacia el comercio global.

Estoy plenamente convencido de que, así como Tamaulipas en este momento es la principal frontera terrestre de México con su economía binacional con Estados Unidos, estando funcionando el puerto de Matamoros, Tamaulipas va a ser la primera y más importante frontera marítima de México hacia el mundo”, expresó Villarreal Anaya.

El acercamiento entre ambos puertos ocurre en un momento clave para la terminal tamaulipeca. Tras más de dos décadas de espera para su reactivación comercial, el Puerto del Norte–Matamoros concretó con éxito su primera operación de exportación internacional mediante el envío de más de dos mil toneladas de fluoruro de aluminio, producidas por la empresa Orbia, con destino a Brasil, marcando así el inicio de una nueva etapa logística para la región binacional.