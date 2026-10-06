Pío López Obrador se registra en Morena para buscar candidatura por el Distrito 9 en Chiapas

Pío Lorenzo López Obrador se inscribió para participar en la coordinación de los comités de defensa del Distrito 9 electoral, lugar que buscan cuatro personas del mismo partido.

En un mensaje vía redes sociales, el también hermano menor de Andrés Manuel López Obrador, con más de 60 años de vivir en la capital de Chiapas, afirmó que se sujetará a los resultados de la encuesta que lleve a cabo su partido, cuya práctica consideró como una de las mejores en su tipo.

Dijo que hace 14 años participó como candidato del distrito electoral federal número 9 con las siglas del PRD y otros partidos más; sin embargo, sostuvo que le hicieron fraude. Hasta el momento se han inscrito las siguientes personas:

El líder del PVEM y expriista Jovani Salazar Ruiz; el dos veces diputado federal por Morena y exlíder del PRI Raúl Bonifas Moedano; la exdiputada local por el PRD Alejandra Soriano Ruiz y el priista Jorge Padilla Valdivia.

Tras mencionar que se someterá a los resultados de la encuesta ciudadana que aplicará su partido, afirmó que “el pueblo pone y el pueblo quita” y que “el pueblo es el que manda”.

“Vamos a seguir caminando como siempre, inspirados en las tres ‘S’: a ras de suelo, es decir, con suela, saliva y sudor”, así como lo ha enseñado su hermano Andrés. La tarea, dijo, no es nueva, pues en 2009 caminó junto a un grupo de partidos progresistas.

Afirmó que Morena es la única herramienta para construir la grandeza de nuestro país.

Pío Lorenzo López Obrador se vio envuelto previamente en escándalos de supuesta corrupción al exhibirse en redes sociales una serie de videos en los que recibía sobres amarillos de manos de David León Romero en restaurantes de Tuxtla Gutiérrez.