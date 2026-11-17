Partido Verde promueve reforma para combatir grupos criminales mediante uso de tecnología
La fuerza política señaló que esta modificación cobra especial relevancia ante la rapidez con la que evoluciona la delincuencia
Ante la creciente utilización de herramientas tecnológicas digitales por parte de grupos criminales, el Partido Verde, destaca la importancia del uso de la tecnología para anticiparse a nuevas modalidades delictivas.
La fuerza política aprovechó para recordar que, en 2024, impulsó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual busca fortalecer las atribuciones de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en materia de investigación y persecución de delitos, mediante el uso de inteligencia, información estratégica y herramientas tecnológicas.
Además, el Partido Verde, recalcó que esta modificación busca que las instituciones de seguridad aprovechen los avances tecnológicos para desarrollar estrategias más eficaces y dejar atrás esquemas predominantemente reactivos.
Para finalizar, sostuvo que contar con herramientas avanzadas de análisis es fundamental para fortalecer la prevención del delito.