Ante la creciente utilización de herramientas tecnológicas digitales por parte de grupos criminales, el Partido Verde, destaca la importancia del uso de la tecnología para anticiparse a nuevas modalidades delictivas.

La fuerza política aprovechó para recordar que, en 2024, impulsó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual busca fortalecer las atribuciones de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en materia de investigación y persecución de delitos, mediante el uso de inteligencia, información estratégica y herramientas tecnológicas.

Además, el Partido Verde, recalcó que esta modificación busca que las instituciones de seguridad aprovechen los avances tecnológicos para desarrollar estrategias más eficaces y dejar atrás esquemas predominantemente reactivos.

Para finalizar, sostuvo que contar con herramientas avanzadas de análisis es fundamental para fortalecer la prevención del delito.