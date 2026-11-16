Frente a las constantes denuncias por envenenamiento de perros y diversos actos de crueldad animal, el Partido Verde, subrayó la importancia de garantizar el cumplimiento de la reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal, la cual establece la obligación del Estado de proteger y garantizar el trato digno a los animales.

Para el Partido Verde, las constantes denuncias de violencia animal demuestran que la protección de los mismo no puede limitarse al reconocimiento de sus derechos en la legislación.

Aunado a esto, indicó que la reforma constitucional constituye una base fundamental para desarrollar políticas públicas que permitan prevenir la crueldad, mejorar la actuación de las autoridades y fomentar una cultura de respeto hacia todas las especies.

Para finalizar, la fuerza política, recalcó que su propuesta busca establecer obligaciones y criterios comunes para la protección animal, regular las condiciones de cuidado y fortalecer los mecanismos de atención frente al maltrato.