Nace fin gradual de dinero en efectivo; alistan promulgación

Rechazada por la oposiciíon e incluso por el morenista Ricardo Sheffield, la nueva ley que obliga al pago digital y electrónico en todo el sector económico del país concluyó su proceso legislativo para que pueda entrar en vigor en todo el territorio nacional a la brevedad, con lo cual comienza el fin del uso de efectivo como única forma de pago.

Ayer, con 73 votos en favor y 34 votos en contra, el pleno del Senado aprobó la nueva Ley de Economía Digital para pagos Digitales y Electrónicos, y la envió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Crítica... ¡de morenista!

El morenista Ricardo Scheffield advirtió que “es super irresponsable la manera en que se está apoyando aplicar una dádiva a un tecnócrata, totalmente en contra de lo que hemos propuesto y pensado nosotros en Morena y en la alianza de hacer historia por México”.

Los morenistas rechazaron la propuesta de su compañero para que sea el Banco de México el que determine los tiempos, la reglamentación y los sectores.

También rechazaron la propuesta del panista Francisco Ramírez Acuña para establecer en la ley que los bancos no cobren comisiones ni a los comerciantes ni a los ciudadanos.

Los campesinos siguen pagando con recurso económico, efectivo. En los pequeños comerciantes, en los tianguis y en la economía informal, que es el 58 % de nuestra economía, se sigue pagando con efectivo y ustedes pretenden desaparecerlo”, alertó Ramírez Acuña.

Consideró que “es preocupante, por tanto, los cobros que hoy hacen de la tecnología o las comisiones por operaciones con tarjetas bancarias que cobran las instituciones de crédito, que serán las que van a salir ganando, se van a enriquecer aún más si ustedes aprueban este proyecto pensando en que la banca gane más y recaude en automático para la Secretaría de Hacienda”.

Comisiones bancarias

Anunció que “proponemos que en el Artículo Cuarto Transitorio se adicione el último párrafo que diga: ‘las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior contemplan la eliminación de las comisiones bancarias, tanto a los prestadores de servicio como a los ciudadanos que se vean obligados a utilizar estos servicios materia de esta ley”, pero el oficialismo votó en contra.

Ayer Excélsior informó que el panista Miguel Márquez proponía 200 modificaciones, pero fueron bateados por la mayoría, como también rechazaron las propouesta de cambio que hicieron priistas como Carolina Viggiano.

El régimen transitorio de la nueva ley ordena que “dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago, sin perjuicio de que, en ejercicio de sus atribuciones, posteriormente pueda ampliar dicha determinación.

(…) las autoridades competentes, conforme a la normatividad aplicable de cada sector estratégico o actividad relevante, deberán emitir las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el artículo 14 de la presente Ley, para establecer las condiciones, requisitos, obligaciones y de operación, para la recepción de los Medios de Pago Digitales y Electrónicos en dichos sectores o actividades como única forma de pago; estableciendo mecanismos y plazos específicos en cada uno de ios sectores estratégicos o actividades relevantes para los procesos de transición gradual de pago en efectivo al uso de Medios de Pago Digitales y Electrónicos”. Dice.

En tanto, el artículo 15 del cuerpo normativo estalece que “cuando se presente una Contingencia que imposibilite la recepción de Medios de Pago Digitales y Electrónicos, se permitirá el pago en efectivo o cheque”, pero en el 16 advierte que “las Contingencias en sectores estratégicos o actividades relevantes no podrán justificar de manera permanente o recurrente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley”.