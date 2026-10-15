Michoacán alista su primer Metrobús para Morelia; en enero llegan 74 unidades híbridas desde China 

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó desde Zhengzhou, China, que en enero de 2027 llegarán a la capital michoacana las primeras 74 unidades híbridas que darán vida al nuevo sistema de transporte masivo Morebús.

Durante una visita a la sede central de la ensambladora Yutong, el mandatario estatal estuvo acompañado por el CEO de la firma automotriz, Wang Wentao, y por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de la entidad, María Elena Huerta Moctezuma, con quienes supervisó el ensamblaje y la salida de la primera unidad terminada.

Para respaldar el arranque de la flota, el Gobierno de Michoacán otorgó un anticipo de 110 millones de pesos. La estrategia integral contempla también la adquisición de 80 autobuses a diésel de baja emisión para las rutas alimentadoras de la red.

Esquema financiero y alianza con concesionarios

El proyecto cuenta con el respaldo de Nacional Financiera (Nafin), institución que otorgó el financiamiento que permitirá saldar el costo de los camiones de manera gradual a partir de los ingresos generados por el cobro del pasaje.

A la par del modelo financiero, 260 concesionarios del transporte público tradicional conformaron una empresa formal para operar en sociedad con el Gobierno del Estado. Bajo este esquema mixto, los transportistas serán propietarios de los autobuses e integrarán la plantilla operativa, mientras que el estado conservará la titularidad de las estaciones, terminales e infraestructura de carril exclusivo.

La elección de Yutong responde a sus antecedentes en el país, donde provee desde hace cinco años unidades al Metrobús de la Ciudad de México, además de liderar el mercado global de autobuses eléctricos e híbridos.