Los gobiernos de México y Michoacán ejecutan un plan de infraestructura carretera con una inversión de 42 mil 713 millones de pesos, destinado a agilizar el traslado de mercancías desde el puerto de Lázaro Cárdenas hacia el centro y occidente del país.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que los recursos forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y se enfocan en ampliar y modernizar ejes troncales estratégicos para el comercio y el turismo.

El mandatario señaló que el objetivo es consolidar una red carretera moderna, segura y eficiente que impulse el desarrollo regional, facilite el traslado de turistas y mercancías, y fortalezca la conexión con el puerto de Lázaro Cárdenas.

Actualmente, se aceleran los trabajos en la autopista Siglo XXI, considerada la principal arteria logística del estado, así como en otros tramos estratégicos, entre ellos Pátzcuaro Uruapan y Zitácuaro Maravatío. En conjunto, estos proyectos representan una inversión superior a los 12 mil millones de pesos.

En el tramo Uruapan Nueva Italia, la ampliación a cuatro carriles, que comprende 67 kilómetros, registra un avance del 26 por ciento. La obra cuenta con un presupuesto de 7 mil 49 millones de pesos e incluye la construcción de siete puentes y cinco entronques. Se prevé que concluya en agosto de 2027.