Invierten 42 mil 713 mdp en carreteras de Michoacán; priorizan conexión con Lázaro Cárdenas
En marcha inversión de 42 mil 713 mdp en carreteras de Michoacán; priorizan conexión con el puerto de Lázaro Cárdenas.
Los gobiernos de México y Michoacán ejecutan un plan de infraestructura carretera con una inversión de 42 mil 713 millones de pesos, destinado a agilizar el traslado de mercancías desde el puerto de Lázaro Cárdenas hacia el centro y occidente del país.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que los recursos forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y se enfocan en ampliar y modernizar ejes troncales estratégicos para el comercio y el turismo.
El mandatario señaló que el objetivo es consolidar una red carretera moderna, segura y eficiente que impulse el desarrollo regional, facilite el traslado de turistas y mercancías, y fortalezca la conexión con el puerto de Lázaro Cárdenas.
Actualmente, se aceleran los trabajos en la autopista Siglo XXI, considerada la principal arteria logística del estado, así como en otros tramos estratégicos, entre ellos Pátzcuaro Uruapan y Zitácuaro Maravatío. En conjunto, estos proyectos representan una inversión superior a los 12 mil millones de pesos.
En el tramo Uruapan Nueva Italia, la ampliación a cuatro carriles, que comprende 67 kilómetros, registra un avance del 26 por ciento. La obra cuenta con un presupuesto de 7 mil 49 millones de pesos e incluye la construcción de siete puentes y cinco entronques. Se prevé que concluya en agosto de 2027.
Por su parte, el tramo Nueva Italia Lázaro Cárdenas presenta un avance del 6 por ciento en su etapa inicial. El proyecto abarca 146 kilómetros, con una inversión de 16 mil millones de pesos, y tiene como fecha de conclusión prevista septiembre de 2029.
El paquete de infraestructura también contempla nuevos proyectos para mejorar la movilidad interna de Michoacán, como la construcción de la autopista Uruapan Zamora y un nuevo ramal de acceso a Uruapan.
Ramírez Bedolla agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo presupuestal otorgado a la entidad y destacó que la coordinación con el Gobierno de México permitirá atender el rezago histórico en la red carretera del estado.