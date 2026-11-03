INE denunciará ante la FGR a Taddei y a quien resulte responsable por contratos irregulares

La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, dijo que las diez consejerías que permanecen en el INE decidieron presentar una denuncia en contra de todos los que resulten responsables por el escándalo de contrataciones y proveedores que se destapó desde hace quince días, incluyendo la presunta participación de Guadalupe Taddei, ex presidenta de la institución.

En conferencia de prensa, Cruz García comentó que esa denuncia se interpondrá este miércoles y no tendrá un listado de nombres sino la petición de investigación a todo aquel que pudiera tener alguna responsabilidad, incluida la ex secretaria Ejecutiva Claudia Espino, y otros ex colaboradores.

Agregó que el próximo jueves el Consejo General aprobará medidas emergentes administrativas para permitir que la Auditoría Superior tenga todas las facilidades dentro de la investigación que realiza y entre otras cosas, que tome medidas para el resguardo de toda la documentación relativa a los temas en los que se ha mencionado posible corrupción de la administración de Taddei.

Sin consensos para emitir la convocatoria

La convocatoria para elegir a la sucesora permanente de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral se aplazó hasta la próxima semana, debido a la falta de consenso sobre las reglas del proceso, luego de que Acción Nacional presentó ocho propuestas de modificación, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Yo esperaba que ahora (martes 3 de noviembre) sacáramos el acuerdo, pero el PAN me propone ocho adiciones o incorporaciones. Algunas son disposiciones constitucionales, que sería complejo, difícil. Y voy a dar paso a otros días más para ver si logramos el consenso”, detalló.

Sólo, dijo, existe un primer acuerdo entre las fuerzas políticas: la próxima titular del organismo electoral será una mujer, dijo Monreal Ávila en entrevista.

Explicó que algunas de las exigencias panistas implican disposiciones constitucionales, lo que complica su incorporación a la convocatoria. Por ello, dio más días a las negociaciones y anticipó que el acuerdo podría aprobarse el 13 o 14 de noviembre, en lugar del 8 o 9 inicialmente previsto.

El morenista dijo que busca que la convocatoria salga por unanimidad y no por mayoría, debido a la relevancia del nombramiento, que deberá garantizar la conducción del INE hasta 2032, tras la renuncia de Taddei.

Con información de Hilda Castellanos