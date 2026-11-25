Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, recordó el legado de las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 en República Dominicana por oponerse a una dictadura. En el marco del 25N, convocó a las instituciones a garantizar entornos seguros y mecanismos de denuncia libres de represalias, además de refrendar el compromiso de erradicar el hostigamiento, el acoso sexual y toda expresión de violencia.



En un mensaje en video, Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, destacó la colaboración con el Gobierno estatal para impulsar la igualdad en comunidades, escuelas, asociaciones y políticas públicas. Señaló que el trabajo conjunto contribuye a reducir desigualdades y avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.



A su vez, Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México, recordó que Puebla fue pionera en 2018 al incorporar la violencia digital en su Código Penal, resultado de la lucha de mujeres como Olimpia Coral Melo. También señaló que, a nivel mundial, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual, por lo que consideró indispensable fortalecer el compromiso político y las acciones públicas para prevenirla.



En el ámbito empresarial, Beatriz Camacho Ruiz, presidenta de Coparmex Puebla, anunció el programa “100 Empresarios por 100 Mujeres Emprendedoras”, que contempla la participación del sector empresarial, las Casas Carmen Serdán, la Secretaría de las Mujeres y la fiscalía general del Estado. La iniciativa busca brindar recursos económicos y acompañamiento a 100 mujeres, además de establecer una red de apoyo para quienes han enfrentado violencia.​



La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), María Lilia Cedillo Ramírez, destacó la responsabilidad de las instituciones educativas en la construcción de ambientes libres de violencia y una cultura de paz. Invitó a las juventudes a reconocer el valor de las mujeres y contribuir a que tengan acceso a educación, seguridad y condiciones dignas.



Por otro lado, la diputada local y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Xel Arianna Hernández García, afirmó que la firma representa un compromiso colectivo para prevenir, escuchar, proteger, investigar y actuar frente a cualquier forma de violencia, sin importar quién la ejerza. Subrayó que desde el Congreso local se deben generar herramientas para que los derechos establecidos en las leyes se conviertan en realidades.​



También participaron Coral Castillo, empresaria y presidenta del Grupo Cinco Radio; Edhalí Moreno Cíntora, presidenta y fundadora del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, capítulo Puebla; y Juana Guadalupe Marmolejo Sánchez, directora general del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), quienes respaldaron el pronunciamiento y destacaron la importancia del liderazgo femenino, los mecanismos de protección y las políticas públicas para erradicar la violencia.



El pronunciamiento establece una responsabilidad compartida entre el gobierno, las instituciones educativas, el sector empresarial y la sociedad para garantizar espacios seguros, promover la igualdad de género y avanzar en la protección de los derechos de las mujeres.​

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