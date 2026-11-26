Con el objetivo de dignificar los caminos y garantizar traslados más seguros en la entidad, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la ampliación de la flota estatal de pavimentación.

Actualmente, la administración cuenta con 14 módulos de maquinaria propia a los que se sumarán cinco equipos más en los próximos días, buscando rehabilitar más de 28 mil calles mediante un trabajo coordinado con los ayuntamientos.

Esta estrategia de ejecución directa permite dejar atrás esquemas de corrupción y optimizar el gasto público. La compra de equipos especializados —como fresadoras, petrolizadoras y compactadoras— genera un ahorro del 30 por ciento en el costo habitual por metro cuadrado.

A este porcentaje se suma otro 30 por ciento de economía derivada del suministro de insumos pétreos otorgados por Petróleos Mexicanos, como retribución al rescate de 3.8 millones de litros de combustible logrado en conjunto con fuerzas federales, alcanzando así una reducción total de hasta 60 por ciento en el costo de las obras.

Gracias a este modelo, ya se ha intervenido una superficie equivalente a la distancia entre Puebla y San Luis Potosí, y se proyecta alcanzar para el próximo año una extensión similar al trayecto hacia Tijuana.

A mí me interesa que el pueblo sea el que se beneficie y que todo Puebla esté pavimentado", afirmó el mandatario tras detallar que los trenes de maquinaria operan actualmente en la Mixteca, Tehuacán, la Sierra Interserrana y el corredor Huejotzingo-Cholula.

Con 14 módulos de maquinaria y cinco más por incorporarse, la administración estatal proyecta ampliar la recuperación de calles y carreteras en todo el territorio. Especial

Asimismo, convocó a los municipios más poblados a sumarse bajo un esquema de coinversión peso a peso y llamó a la participación comunitaria para rescatar tramos históricamente olvidados, como las carreteras de La Resurrección a Canoa y de Santa Isabel a Atlixco.

El impulso a la conectividad terrestre complementa el crecimiento turístico y económico de la región.

En este sentido, el aeropuerto de Huejotzingo incrementó su oferta de cinco a 21 rutas activas hacia destinos como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston, Cancún y Tijuana, lo que atrajo a más de medio millón de visitantes en el último trimestre.

Por su parte, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, agradeció el respaldo estatal para renovar la avenida 12 Oriente-Poniente, construir la vialidad hacia Coronango, rehabilitar dos kilómetros entre San Gregorio Zacapechpan y San Francisco Coapan, y atender los rezagos históricos en los fraccionamientos de Santiago Momoxpan.