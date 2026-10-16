Gobierno de México presenta avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, recalcó que la búsqueda de las personas desaparecidas es una prioridad nacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A su vez, señaló las 10 acciones de la estrategia impulsada por la Presidenta y coordinada por la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El subsecretario informó sobre las reformas legales de 2025 que establecen la obligación de iniciar una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición, así como la búsqueda inmediata. Además, dio a conocer que se han localizado a más de 16 mil personas durante 2026.

Dentro de dichas acciones se incluye el uso de la Plataforma Única de Identidad, la revisión de registros, la búsqueda en hospitales y centros penitenciarios, el fortalecimiento forense y la prevención del reclutamiento de jóvenes.

Por su parte, Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, participó por parte de la Fiscalía General de la República, durante su participación destacó el fortalecimiento de la investigación penal mediante el uso de herramientas científicas y tecnológicas, así como el uso del Protocolo Homologado de Investigación, y la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses para mejorar la identificación humana y el acceso a la justicia.

Catharina Boehme, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destacó que la asistencia técnica de dicho Fondo, ha contribuido, desde enero de 2023. También reafirmó la disposición para ampliar la colaboración a todas las entidades del país.

Para finalizar, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, subrayó que el Estado mexicano siempre le ha expresado al Comité contra la Desaparición Forzada su compromiso de buscar a las personas desaparecidas en pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales.