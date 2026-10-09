Devela Lotería Nacional billete conmemorativo por 90 aniversario de Deportes Martí

La Lotería Nacional develó este viernes el billete conmemorativo del sorteo especial No. 4032 con motivo del 90 aniversario de Deportes Martí, fundada por Don Domingo Martí Riera y su hijo, Domingo Martí Fortún, cuya visión los llevó a abrir la primera tienda de artículos deportivos en el centro de la Ciudad de México.

“Celebrar los 90 años de Deportes Martín es reconocer una historia del emprendimiento mexicano que ha sabido crecer, innovar y mantenerse vigente, y qué mejor manera de compartirla que a través de un billete de Lotería Nacional”, dijo Olivia Salomón Vibaldo, directora general de la dependencia, durante el evento que se llevó a cabo en Teatro de Lotería Nacional.

Olivia Salomón Vibaldo Alejandro Aguilar

“Que este billete sea un homenaje a esa trayectoria y una invitación para que más niñas, niños y jóvenes encuentren en el deporte un camino para desarrollar su talento y alcanzar sus sueños. Que en los próximos 90 años sigan siendo de historia de esfuerzo, de oportunidades y sobre todo de amor por México”, agregó.

Luis Miguel Rodríguez Penagos, codirector general de Grupo Martí y director general de Sport City, señaló que “para quienes formamos parte de Grupo Martí, estos 90 años representan mucho más que una trayectoria empresarial. Son nueve décadas de acompañar a las personas y a los mexicanos en su relación con el deporte, de ser parte de sus metas y de reconocer que la actividad física puede y debe transformar la manera en que vivimos”.

“Celebramos nuestra misión empresarial, que es transformar para bien la vida de nuestros socios y usuarios un día a la vez. Compartimos esta vocación con la Lotería Nacional, que a través de sus sorteos apoya las mejores causas y nos unimos con mucho ruido a ellas”, agregó.

Por su parte, Álvaro de Arrigunaga Gómez del Campo, codirector del Grupo Martí y director general de Deportes Martí, señaló que existen muchas similitudes entre la trayectoria de la empresa y la dependencia gubernamental.

“La Lotería tiene 256 años de historia, desde 1770; Martí cumple 90 años. Las dos instituciones han acompañado a generaciones. El billete se regala, se guarda y se espera con ilusión. Los tenis, el balón o el uniforme del primer equipo se compran con esa misma lesión”, aseguró.

Luis Manuel Rodríguez Penagos Alejandro Aguilar

Además, opinó que lo que más une a ambas es el propósito, pues cada sorteo de la Lotería Nacional se convierte en asistencia pública, mientras que Grupo Martí busca promover y contribuir a vidas más activas y saludables.

“Que un billete lleve el nombre de deportes Martín significa que el 90 años de trabajo ya son parte de la memoria de las familias mexicanas”, apuntó.

El sorteo mayor número 4032 se celebrará el próximo martes 20 de octubre con un premio mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa total repartible de 66 millones de pesos.

Este tendrá una emisión de 3 millones 600 mil cachitos que recorrerán todo México, llegando a plazas, mercados y puntos de venta.