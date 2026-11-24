Con la captación de 190 mil millones de pesos en 222 inversiones extranjeras que generaron 86 mil empleos, así como una inversión histórica de 12 mil millones de pesos en seguridad que posicionó a la entidad como la más segura del país según el INEGI, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó su Tercer Informe de Gobierno este 24 de noviembre de 2026 ante la LXIII Legislatura del Congreso del Estado en Saltillo. Durante la sesión solemne, el mandatario enfatizó que el diálogo y la coordinación entre poderes, municipios, iniciativa privada y sociedad civil han permitido consolidar la estabilidad en los 38 municipios coahuilenses.

En el rubro de seguridad, el titular del Ejecutivo detalló la construcción de 18 cuarteles, cinco arcos carreteros, la instalación de más de mil cámaras y la entrega de 568 patrullas y vehículos blindados, logrando ubicar a tres ciudades de la entidad entre las diez más seguras de México. En infraestructura, destacó una inversión cercana a los seis mil millones de pesos en las cinco regiones y anunció el arranque de los proyectos Mega Obras Coahuila 2029, que contarán con un presupuesto superior a los 14 mil millones de pesos para siete obras prioritarias.

Respecto al desarrollo social y educativo, el gobernador informó que 50 programas han beneficiado a más de 500 mil familias, sumando tres mil millones de pesos para servicios públicos y la entrega de nueve mil escrituras. En educación, resaltó la distribución de útiles escolares a 500 mil alumnos, uniformes y calzado a 91 mil estudiantes, la construcción de 100 techumbres y 16 preparatorias, además de la enseñanza de inglés a más de 364 mil jóvenes mediante el programa Level Up. En materia de salud, sobresalió una inversión de 300 millones de pesos para discapacidad, un abasto de medicamentos del 85 por ciento y un alza del 70 por ciento en consultas, mientras que en turismo destacó el Rodeo Saltillo con más de 125 mil asistentes y una derrama superior a los 100 millones de pesos.

Al dirigir su mensaje a los legisladores, el mandatario reconoció la armonía institucional que ha prevalecido por encima de intereses particulares. "En Coahuila no hay lugar para la polarización: aquí no hay izquierdas ni derechas, sino puro pa'delante. Coahuila está por encima de cualquier color partidista", puntualizó. Finalmente, Jiménez Salinas refrendó su compromiso para la segunda mitad de su mandato al concluir: "Vamos a la mitad del camino y vamos con todo pa' delante. La mejor manera de corresponder a la confianza de las y los coahuilenses es cumpliendo".