Delfina Gómez revisa avances del Plan Integral de la Zona Oriente del EdoMéx

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, participó en una reunión de trabajo encabezada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Dicha reunión tuvo como finalidad discutir acerca de las necesidades prioritarias de las familias de esta región históricamente olvidada.

“Esta tarde acudí a reunión con la Secretaria Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, con integrantes de los Gabinetes federal y estatal, así como con Presidentas y Presidentes Municipales, para en conjunto revisar avances en la implementación del Plan Integral de la Zona Oriente, que impulsa nuestra querida Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó la Mandataria estatal por medio de sus redes sociales.

Representantes de los tres órdenes de gobierno evaluaron las acciones del plan, que busca mejorar las condiciones de vida de la población de los 10 municipios que conforman la estrategia: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco Solidaridad.

“En la reunión, dimos seguimiento a temas de salud, educación, agua y predios para preparatorias, todo con el fin de continuar transformando la Zona Oriente del #EdoMéx y revertir el abandono en que se encontraba”, precisó la Gobernadora Delfina Gómez.

Reunión del Plan Integral de la Zona Oriente del EdoMéx X: @delfinagomeza

Por parte del Gobierno del Estado de México asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Óscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas; Mónica Chávez Durán, Oficial Mayor; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura; José Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua; Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud, y Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad.