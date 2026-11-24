Cerca de cinco mil jóvenes sonorenses contarán con nuevas opciones para cursar el nivel medio superior cerca de sus comunidades, tras el anuncio de un paquete de infraestructura educativa superior a los 424 millones de pesos.

La estrategia fue presentada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañado por Samuel Espinosa Guillén, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), el mandatario estatal detalló que los recursos permitirán edificar nuevos centros escolares, crear telebachilleratos y ampliar planteles federales ya existentes en diversas regiones de la entidad.

Viene una nueva inversión en infraestructura educativa de nivel medio superior respaldada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para el estado. Es una inversión de 424 millones de pesos que tiene por objetivo construir infraestructura de nivel medio superior para abrir alrededor de 5 mil nuevos espacios", subrayó Durazo Montaño durante la presentación del proyecto.

Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora, con estudiantes. Especial

Nuevos planteles y cobertura comunitaria

En una primera etapa, la administración estatal destinará 164 millones de pesos para edificar ocho planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza. Cada escuela tendrá capacidad para atender a 300 alumnos, lo que sumará 2 mil 400 lugares nuevos en distintas localidades.

De manera paralela, el plan contempla una bolsa de 82 millones de pesos para construir cuatro telebachilleratos comunitarios. Estos centros estarán ubicados en la comunidad de El Olvido, en Cajeme; Ortiz, en Guaymas; así como en los municipios de Baviácora y Arizpe. De acuerdo con la proyección oficial, cada sede ofrecerá 105 espacios educativos.

Las autoridades confirmaron que las obras correspondientes a los ocho bachilleratos Margarita Maza y los cuatro telebachilleratos comunitarios iniciarán antes de que concluya el año, con el propósito de acelerar la disponibilidad de aulas para las juventudes de la entidad.

Proyectos federales e interculturales

El despliegue financiero incluye también obras de gran alcance ejecutadas en conjunto con instancias federales y enfocadas en la inclusión regional:

CBTA núm. 337 en Hermosillo: Contará con una inversión de 99.84 millones de pesos, obra que estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Este plantel recibirá a 360 estudiantes en el turno matutino y podrá alcanzar hasta 720 lugares al habilitar el turno vespertino.

Educación intercultural: Se asignará un monto superior a los 20.5 millones de pesos para la creación de un bachillerato intercultural perteneciente a la Universidad del Pueblo Yaqui.

Ampliación de infraestructura existente

Para atender la demanda en municipios fronterizos y costeros, el programa destinará 58.6 millones de pesos a la expansión de dos planteles federales. En Puerto Peñasco, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) núm. 14 alcanzará una capacidad total de 300 estudiantes, distribuidos equitativamente con 150 lugares en el turno matutino y 150 en el vespertino.

Por su parte, en Nogales, las obras de ampliación en el CETIS 128 permitirán incorporar más de 300 espacios adicionales.

Con este paquete de obras, el gobierno estatal y la federación buscan reducir el rezago en cobertura y garantizar que las y los estudiantes sonorenses tengan acceso a la educación media superior sin necesidad de abandonar sus lugares de origen.