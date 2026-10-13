Arranca en San Lázaro debate del Paquete Económico 2027; prevén sesión maratónica

Arrancó en la Cámara de Diputados, el análisis del Paquete Económico 2027, que definirá la política de ingresos del gobierno federal y las condiciones fiscales para empresas, contribuyentes y sectores productivos el próximo año.

Tras el aval de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el Pleno conoció para efectos de declaratoria de publicidad los tres dictámenes –el de la Ley Federal de Derechos,de la Ley del Impuesto Sobre la Renta , y de la Ley de Ingresos de la Federación-,que integran el paquete enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El morenista Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, presentó ante los legisladores los proyectos de decreto, en una jornada que anticipa un debate intenso por los cambios fiscales y las cuotas que deberán pagar distintos sectores por servicios y trámites gubernamentales.

De acuerdo con las previsiones legislativas, la Ley Federal de Derechos y las modificaciones al ISR podrían someterse a votación este martes, luego de los acuerdos entre los coordinadores de las seis bancadas representadas en la Junta de Coordinación Política. La sesión se perfila maratónica ante la presentación de reservas de la oposición.

Al defender los dictámenes, Antonio Altamirano aseguró que el trabajo de la Comisión de Hacienda se desarrolló mediante un proceso abierto, con diálogo entre las fuerzas políticas y reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, así como con representantes de los sectores social y privado.

“Gracias al buen ánimo y al entendimiento que prevalece en la Comisión de Hacienda, el proceso de dictaminación de estos tres dictámenes fue resultado de un proceso abierto, plural y técnicamente sólido”, sostuvo.

Sin embargo, las modificaciones fiscales llegan al Pleno en medio de cuestionamientos opositores por los incrementos a diversos derechos y servicios, algunos de ellos relacionados con trámites sanitarios, autorizaciones y actividades turísticas.

AJUSTES A DERECHOS Y AL ISR

Sobre la Ley Federal de Derechos, el legislador morenista rechazó que, como afirman PRI y PAN, la propuesta represente una actualización indiscriminada de cuotas y defendió que los cobros deben corresponder al costo de los servicios públicos y al aprovechamiento de bienes nacionales.

“El dictamen que hoy discutimos exige distinguir entre recaudar y cobrar de manera justificada”, afirmó.

Antonio Altamirano destacó tres modificaciones incorporadas durante el proceso de dictaminación.

La primera “redujo el incremento previsto para el derecho que pagan los visitantes extranjeros que ingresan a México con fines turísticos: de una propuesta original de 35 por ciento, que elevaría la cuota de 983 a mil 334 pesos, se ajustó a mil 158 pesos, un aumento de 17.8 por ciento”, dijo..

La segunda modificación contempla una reclasificación de zonas costeras para actualizar las cuotas por el uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítimo-terrestre.

El ajuste incluye municipios de Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa y Oaxaca, con el argumento de fortalecer los ingresos municipales destinados a atender necesidades locales, recordó Altamirano.

El tercer cambio establece “una excepción al pago de derechos los domingos para visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que ingresen a áreas naturales protegidas donde existan museos, monumentos o zonas arqueológicas”.

El legislador enfatizó que “con estas modificaciones no se propone una actualización indiscriminada, sino ajustes asociados a servicios y aprovechamientos concretos (…)sino que corrije diferencias injustificadas en pagos”

En cuanto a la Ley del ISR, el presidente de la Comisión de Hacienda destacó que se amplían los límites de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): de 3.5 a cinco millones de pesos anuales para personas físicas, y de 35 a 50 millones para personas morales.

También se eleva de 900 mil a un millón de pesos el monto máximo de ingresos exentos para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

Precisó que el dictamen incorpora mecanismos de control sobre deducciones autorizadas y pérdidas fiscales, con límites diferenciados para las deducciones y restricciones para disminuir pérdidas fiscales hasta por 50 por ciento de la utilidad fiscal del ejercicio. Además, elimina el régimen opcional para grupos de sociedades.

La reforma también incorpora a la ley estímulos fiscales vinculados con el Plan México y los polos de desarrollo, con vigencia prevista hasta 2030, para dar certidumbre a la deducción inmediata de inversiones y a los incentivos por capacitación e innovación.

INGRESOS POR 10.6 BILLONES

El tercer dictamen, correspondiente a la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que podría subir estima recursos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, un incremento de 3.9 por ciento respecto del ejercicio fiscal anterior.

De ese monto, seis billones 263 mil 886.8 millones de pesos corresponderían a ingresos tributarios. La propuesta también contempla un endeudamiento neto interno de un billón 700 mil millones de pesos.

Entre las medidas incluidas figura un estímulo fiscal para ganancias por enajenación de acciones en ofertas públicas iniciales, mediante una tasa preferencial de 10 por ciento, sujeto a determinadas condiciones, entre ellas un límite de valor de mercado de hasta 50 mil millones de pesos.

Asimismo, se plantea aplicar la tasa cero del IVA a comercializadores de libros, periódicos y revistas cuyos ingresos por esos conceptos representen al menos 90 por ciento de sus ingresos totales del ejercicio previo.

Al cerrar su presentación, Antonio Altamirano llamó a los diputados a respaldar los tres dictámenes, al sostener que una política fiscal responsable debe fortalecer la recaudación, combatir la evasión, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias e impulsar la inversión.

“Cada ingreso público se traduce en un compromiso frente a la ciudadanía”, afirmó, al convocar a los legisladores a votar a favor de las propuestas para garantizar que los recursos públicos se conviertan en desarrollo y oportunidades para el país.

La primera iniciativa en subir al Pleno será la de la Ley de Derechos, con al menos 30 oradores, para presentar reservas.

En conferencia de Prensa, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, se pronunció por qué el debate esté libre de.confrontaciones