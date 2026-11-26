Con fecha de 26 de noviembre de 2026, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena aprobó el registro único de Beatriz Mojica Morga para encabezar la precandidatura a la Gubernatura del Estado de Guerrero, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027. La resolución emitida desde Chilpancingo define el rumbo interno de este instituto político en la entidad suriana, consolidando una propuesta única de cara a la próxima contienda constitucional.

De acuerdo con el Acuerdo oficial emitido por el órgano partidista, la solicitud de inscripción de Mojica Morga fue validada tras cumplir cabalmente con los requisitos estipulados en la BASE OCTAVA de la Convocatoria publicada previamente por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Este dictamen administrativo formaliza la conclusión de la etapa de revisión de perfiles dentro del proceso interno de selección del movimiento.

Al no registrarse otras solicitudes procedentes dentro de los términos establecidos por la dirigencia nacional, el documento oficial establece que Beatriz Mojica Morga queda designada como la aspirante única registrada para representar los trabajos de precampaña en el territorio guerrerense. Con esta determinación estatutaria, la dirigencia cierra el capítulo de postulaciones internas para la titularidad del Poder Ejecutivo estatal y da paso a las siguientes fases del calendario electoral correspondiente al ciclo 2026-2027.