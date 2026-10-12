Alistan en la Cámara de Diputados aprobación de la Ley de Ingresos 2027 con posibles cambios

En medio de peticiones de diversos sectores de servicios, como los hoteleros del Caribe, que piden no aumentar el cobro de derechos para el ingreso de turistas a territorio nacional, la Cámara de Diputados se alista para aprobar esta semana el Paquete de Ingresos 2027, con alta probabilidad de que acepte hacerle modificaciones.

De acuerdo con información del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, y del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, la atención de las comisiones y del pleno se centrará en la aprobación de dicho paquete. Este consta de cambios a las leyes Federal de Derechos y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como el decreto de la Ley de Ingresos de la Federación.

Con base en información que los propios legisladores de Morena han compartido con distintos grupos con los que han dialogado, es altamente probable que se acepten ajustes a los tres dictámenes desde su discusión en comisiones. Incluso, una de las modificaciones ya fue consensuada entre representaciones empresariales y secretarios de Estado, aunque aún no se especifican los temas ni los artículos involucrados.

Estimación de crecimiento e ingresos históricos

De acuerdo con la explicación que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, les dio a diputados federales y senadores durante sus comparecencias, en el Paquete de Ingresos 2027 se estima que la economía mexicana continuará acelerando su crecimiento en un rango de 1.5 y 2.5 por ciento.

Adelantó que el fortalecimiento de la recaudación que esperan al cierre de este año “permitirá que en el 2027 los ingresos totales alcancen 9.2 billones de pesos. En términos reales, estos crecerán 5.9% respecto a 2026, con lo cual alcanzarán un máximo histórico de 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB)”.

“Para continuar consolidando la solidez de los ingresos, en 2027 avanzaremos en dos frentes. El primero de ellos será facilitar el cumplimiento de las obligaciones y cerrar espacios a la evasión y la elusión fiscal; para ello robusteceremos las herramientas digitales y tecnológicas del Servicio de Administración Tributaria que permiten simplificar trámites, facilitar el cumplimiento y mejorar la fiscalización”, precisó el funcionario.

Combate a la elusión y ajustes fiscales

El titular de Hacienda agregó que se mantendrá la equidad del sistema tributario “evitando que los beneficios y tratamientos fiscales se conviertan en mecanismos de planeación fiscal agresiva que terminen trasladando una mayor carga a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones”.

También explicó a los legisladores federales que las modificaciones a las deducciones y pérdidas fiscales responden a este objetivo. En 2025, de acuerdo con el funcionario, cerca del 60% de las empresas con ingresos positivos no pagó el ISR, mientras que para el 90% de las empresas la tasa efectiva se encontraba por debajo del 2.5 por ciento.

Las solicitudes de modificaciones por parte de grupos empresariales se han centrado precisamente en los puntos resaltados por el titular de Hacienda y Crédito Público.