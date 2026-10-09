Alista Senado aprobación de reformas clave sobre huachicol fiscal, pagos digitales y catastros

El Senado se alista para aprobar la próxima semana tres reformas que incidirán en los planes económicos de 2027, como lo reveló el propio secretario de Hacienda, Edgar Amador.

Los pagos electrónicos, los nuevos criterios catastrales y los nuevos mecanismos para combatir el huachicol fiscal —aprobados ya por la Cámara de Diputados— fueron turnados de inmediato a las comisiones del Senado para que la próxima semana puedan aprobarse, mientras llega la minuta del paquete de ingresos del próximo año.

Como lo informó Excélsior, el titular de Hacienda explicó al pleno del Senado: “Para mantener el crecimiento de los ingresos en el futuro necesitamos invertir hoy en mejores sistemas de información. Por ello, proponemos dos iniciativas que modernizan la infraestructura institucional de nuestro sistema tributario general: la Ley de Economía Digital para avanzar en la estrategia de pagos digitales, que ampliará la trazabilidad de las operaciones y favorecerá la formalización”.

Y la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral, que permitirá contar con información más completa, homogénea y actualizada sobre los inmuebles. Con mejores datos y mejores herramientas se podrá gradualmente reducir espacios de incumplimiento y robustecer la capacidad recaudatoria, particularmente de los gobiernos locales”, precisó durante su comparecencia ante el pleno del pasado martes.

Aprobación en comisiones y pleno

Con base en información confirmada con integrantes de las Juntas Directivas de las comisiones que avalarán los dictámenes de las minutas enviadas por la Cámara de Diputados, el martes y miércoles se tienen previstas las reuniones de las comisiones y existen versiones de que esos mismos días serán aprobadas por el pleno; es decir, en la mañana se discutirán en comisiones y en la tarde se votarán en la sesión ordinaria.

El objetivo, explicaron los senadores consultados, es que este paquete de reformas esté listo antes de que se concrete el paquete de ingresos de 2027, que la Cámara de Diputados aprobará la próxima semana y el Senado validará entre el 20 y el 22 de octubre.

Pagos digitales, catastros y aduanas

La nueva ley en materia de pagos digitales establece que la Secretaría de Hacienda dispondrá de “mecanismos y plazos específicos en cada uno de los sectores estratégicos o actividades relevantes para los procesos de transición gradual de pago en efectivo al uso de Medios de Pago Digitales y Electrónicos”.

Aunque en el cuerpo normativo y en el régimen transitorio no se especifica cuáles serán los sectores en que se aplicará la obligación de cero efectivo, durante su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados los legisladores adelantaron que serán las gasolineras y las casetas de cobro en carreteras.

Por su parte, la reforma en materia de armonización catastral crea la Cédula Única Catastral y Registral, con la cual el gobierno, en sus tres niveles, tendrá un registro integrado de las propiedades inmobiliarias.

Finalmente, la reforma en materia de aduanas establece una sanción del 100% del pago total de gasolinas, petróleo, diésel o gas que se trate de introducir al país sin la cobertura correspondiente del impuesto, ya sea porque se reporte una cantidad menor o se declare erróneamente que se trata de una mercancía diferente a hidrocarburos.