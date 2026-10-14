Huracanes y basura

La acumulación de residuos sólidos en el espacio público constituye una de las problemáticas ambientales y urbanas más graves que enfrentan las comunidades en México, cuya gravedad se intensifica ante la presencia de huracanes. La recurrente llegada de estos fenómenos a las costas mexicanas suele dejar tras de sí severos estragos materiales, inundaciones e infraestructura colapsada; sin embargo, gran parte de esta vulnerabilidad no responde sólo a la fuerza de la naturaleza, sino a la falta de responsabilidad ciudadana en la gestión cotidiana de los desechos.

Por ejemplo, casi al arribar el huracán Simón en San Blas, Nayarit, vi por televisión que diversos habitantes depositaron voluminosas bolsas de basura en la vía pública a pocas horas de que un huracán tocara tierra, lo que evidencia una profunda desconexión entre las acciones individuales y sus consecuencias colectivas inmediatas. Y es quer desechar residuos en las calles en vísperas de una tormenta es una práctica profundamente contraproducente que multiplica los riesgos de desastre. Las corrientes de agua provocadas por las lluvias intensas arrastran rápidamente bolsas, envases plásticos y desperdicios de todo tipo hacia las coladeras y la red de alcantarillado, provocando taponamientos estructurales que impiden el desahogo del agua y originan inundaciones severas en zonas urbanas. Peor aún, en los municipios costeros, esta basura va directamente hacia los ríos, esteros y playas. La basura arrastrada por los huracanes destruye los ecosistemas marinos, contamina las zonas de recreación turística y pone en peligro la vida silvestre, alterando la cadena alimenticia y degradando el patrimonio natural de las regiones afectadas.

Para mitigar estos impactos, es necesario asumir una cultura de corresponsabilidad ambiental y prevención. Mantener las calles libres de basura no es sólo una tarea de los servicios de limpia, sino un deber ético de cada ciudadano. Ante la amenaza de un evento meteorológico, la población debe resguardar sus residuos en espacios cerrados o elevados dentro de sus domicilios hasta que las condiciones climáticas permitan una recolección segura. Depositar la basura en los lugares y horarios adecuados es una medida fundamental para proteger la infraestructura urbana, preservar las playas y garantizar un entorno seguro y sustentable para las futuras generaciones.

FERNANDO SUÁREZ

CIUDAD DE MÉXICO