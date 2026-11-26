Cada cuarto sábado de noviembre, Ucrania y las comunidades ucranianas alrededor del mundo se detienen en un recogimiento solemne para conmemorar el Día de Recuerdo de las Víctimas del Holodomor. Al caer la tarde, millones de personas encienden una vela en sus ventanas: una luz discreta, pero invencible que honra a los millones de hombres, mujeres y niños asesinados deliberadamente mediante el hambre entre 1932 y 1933. En este Café de Kyiv, deseo compartir con los lectores mexicanos la verdad histórica detrás de este crimen de lesa humanidad, su carácter inequívoco de genocidio y la inquietante actualidad de una estrategia imperial que casi un siglo después pretende doblegar a nuestro pueblo con los mismos métodos.

La palabra Holodomor proviene de dos vocablos ucranianos que significan literalmente causar la muerte por hambre. No fue el resultado de una sequía ni de una catástrofe natural en una de las tierras más fértiles del planeta, fue una hambruna artificial meticulosamente planificada por el régimen totalitario de Iósif Stalin. Tras el florecimiento cultural y lingüístico de los años 20 —la llamada ucranización—, el Kremlin comprendió que una Ucrania con conciencia propia jamás aceptaría ser una simple provincia sometida. El objetivo era claro: aniquilar la base social, espiritual e intelectual de la nación ucraniana para extinguir cualquier anhelo de independencia.

Para ejecutar este plan, el régimen desató una ofensiva total contra el alma del país. Primero decapitó a su élite intelectual y artística, enviando a decenas de miles de escritores, científicos y maestros a campos de concentración, al tiempo que destruía templos y liquidaba a la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucraniana. Paralelamente, despojó a los campesinos de sus tierras mediante la deskulakización y la colectivización forzosa, deportando a familias enteras a regiones inhóspitas. Cuando los agricultores protagonizaron más de cuatro mil levantamientos en defensa de su dignidad, Moscú respondió con el arma más cruel: confiscó hasta el último grano de trigo y registró casa por casa para llevarse incluso la comida ya cocinada.

A partir de agosto de 1932, la infame “Ley de las cinco espigas” castigó con la pena de muerte o 10 años de prisión el simple acto de recoger unos granos caídos en los campos colectivos. Los pueblos que no cumplían con cuotas imposibles eran inscritos en las pizarras negras: quedaban rodeados por tropas armadas, sin comercio ni víveres. Al negar pasaportes a los campesinos y cerrar las fronteras de Ucrania, el régimen convirtió a toda la nación en un inmenso campo de exterminio silencioso.

La crueldad cotidiana alcanzó extremos difíciles de concebir. Despojadas de todo sustento, millones de personas tuvieron que recurrir a corteza de árboles, hierbas y raíces para sobrevivir. En las ciudades, el régimen instaló la red de tiendas Torgsín, un mecanismo de saqueo mediante el cual los campesinos desesperados entregaban anillos de matrimonio, cruces familiares y reliquias a cambio de un puñado de harina. Este terror cobró la vida de al menos cuatro millones de ucranianos y dejó una profunda herida demográfica y cultural, acompañada de una política de rusificación.

Como bien definió el jurista Rafał Lemkin, creador del concepto jurídico de genocidio, el Holodomor representó el ejemplo clásico de genocidio soviético al atacar simultáneamente elcerebro intelectual, el alma espiritual y la base campesina portadora de la identidad ucraniana. Durante décadas, la propaganda del Kremlin intentó ocultar la tragedia. Sin embargo, el coraje de periodistas como el galés Gareth Jones y el testimonio fotográfico clandestino del ingeniero austriaco Alexander Wienerberger preservaron la evidencia irrefutable para la historia.

Tras recuperar su independencia en 1991, Ucrania emprendió una labor incansable de rescate documental y justicia histórica. Hoy, decenas de naciones han reconocido oficialmente el Holodomor como un acto de genocidio, reafirmando que la verdad histórica no prescribe.

México, un país donde el maíz y el fruto de la tierra poseen un carácter sagrado, comprende profundamente la gravedad de utilizar el alimento como instrumento de sometimiento. Para el pueblo mexicano, la justicia y la memoria histórica son pilares éticos fundamentales que impiden normalizar la impunidad.

En este sentido, Ucrania guarda una profunda y eterna gratitud hacia México, que, en 2008 mediante una declaración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con motivo del 75.º aniversario de la tragedia, reconoció oficialmente el Holodomor de 1932-1933 como un acto de genocidio. Hoy, esa memoria adquiere una urgencia dramática. La ausencia de rendición de cuentas por los crímenes del régimen estalinista abrió la puerta para que la Rusia contemporánea repita el mismo guion: bloqueando puertos, robando cosechas ucranianas, incendiando silos y quemando libros en los territorios ocupados.

Al cerrar este espacio, invito a las y los lectores a recordar a las víctimas del Holodomor y a sumarse con el corazón a esa vela encendida por la verdad. Honrar su memoria es reafirmar nuestro compromiso con la justicia internacional, la dignidad de los pueblos y la certeza de que la vida y la libertad prevalecerán siempre sobre cualquier tiranía.

*Embajador de Ucrania en México