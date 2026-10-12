2027: la victoria de la unidad

Un anhelo futurista que puede suceder. México amanece el 7 de junio de 2027 con un mapa político transformado. En esta crónica imaginaria, Morena, el PT y el Verde celebran triunfos en todas las gubernaturas en disputa, alcaldías y municipios, además de mayorías en los congresos locales y federal. La clave no fue un milagro estadístico, sino la capacidad política de construir acuerdos.

La transformación del mapa político comenzó en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. Su victoria alteró los equilibrios tradicionales; en 2024, Claudia Sheinbaum Pardo dio continuidad al proyecto. El escenario representaría una tercera etapa: convertir el respaldo nacional en presencia territorial y capacidad legislativa.

Morena habría entendido que sus coincidencias con el Partido del Trabajo y el Partido Verde podían superar diferencias legítimas. Las coaliciones, donde las condiciones locales lo permitieron, evitaron competencias entre aliados y reunieron liderazgos y estructuras. Negociar no es claudicar; tampoco la unidad autoriza imposiciones. Requiere reglas claras y compromisos cumplidos.

En el centro de esa convergencia permanecería una convicción ideológica: para Morena, fortalecer la soberanía nacional exige defenderla en el discurso y ejercerla mediante decisiones de gobierno. La autonomía de México se expresa en la política exterior, la energía, la seguridad, el desarrollo productivo y la capacidad de decidir sin subordinaciones. Esa visión es parte de su identidad, aunque su realización debe medirse por hechos, no por proclamas.

El territorio habría sido decisivo. Gobernadores, liderazgos municipales, sindicatos, agrupaciones sociales, gremios y sectores productivos conocen realidades que no caben en los informes elaborados desde algún escritorio chilango. Escucharlos no equivale a confundir gobierno y partido: significa comprender el federalismo.

La aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum habría influido en el ambiente político. Su respaldo ciudadano, reflejado en mediciones de 2026, podía favorecer la continuidad del proyecto sin garantizar votos para cada candidatura. La popularidad presidencial no se transfiere por escritura pública.

El diálogo entre generaciones habría completado el esfuerzo. Los votantes históricos conservarían sus convicciones; los nuevos exigirían seguridad, vivienda, movilidad, salud y empleo. Ni la arenga repetida de «patria o muerte» ni convertirse en el rey del TikTok sustituyen credibilidad, congruencia y resultados.

En la Cámara de Diputados, la mayoría hipotética permitiría aprobar presupuestos y legislación estratégica para la última y decisiva mitad del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Esta responsabilidad exige profesionalizar la labor legislativa mediante un equilibrio entre experiencia de Estado, formación académica y arraigo popular. Ni la popularidad sustituye la preparación ni los títulos garantizan legitimidad. El Congreso debe traducir demandas sociales en decisiones públicas y ejercer sus facultades de control.

Una victoria de tal magnitud tampoco cancelaría los pendientes en seguridad, medicamentos, ingresos o corrupción. La soberanía se fortalece también cuando las instituciones funcionan y las personas pueden ejercer sus derechos. Una mayoría no es un título de propiedad sobre la confianza ciudadana.

Desde ese 7 de junio imaginario, 2030 aparece como la siguiente prueba. Morena y sus aliados habrían demostrado que acordar puede ser más útil que dividirse; quedaría por acreditar que gobernar juntos produce bienestar.

Las encuestas orientan, los acuerdos construyen y los ciudadanos deciden. Lo demás exige inclusión, cumplimiento de acuerdos, seriedad, conocimiento y experiencia.