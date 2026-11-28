Por Geci Karuri-Sebina* y Stacey-Leigh Joseph**

JOHANNESBURGO.—El orden internacional se está fragmentando, al mismo tiempo que se ensanchan las grietas en el modelo de desarrollo predominante de los países, y que las crisis climática y de deuda dejan a los gobiernos con menos margen de maniobra. A pesar de ello, las instituciones multilaterales siguen orientando a los países africanos hacia el mismo destino de siempre: una economía formal basada en el empleo industrial, con un PIB en constante crecimiento respaldado por la transferencia de tecnología de socios extranjeros.

Pero ese destino nunca fue neutral ni estuvo disponible para todos. La riqueza de las economías avanzadas se construyó sobre la esclavitud y la extracción colonial: la apropiación de tierras, mano de obra y recursos. Las transiciones digital y ecológica, que requieren minerales, datos y mano de obra de África, corren el riesgo de reproducir esta dinámica y agravar la desigualdad. África no puede superar sus desafíos de desarrollo aplicando los mismos sistemas de conocimiento, económicos y de innovación que contribuyeron a generarlos. Existe el riesgo de que las reformas reproduzcan las desigualdades a las que pretendemos oponernos. Cerrar la brecha entre las economías que nuestras instituciones fueron diseñadas para gestionar y las realidades a las que hoy se enfrentan requerirá tres rupturas intelectuales fundamentales: los bancos multilaterales de desarrollo, los organismos donantes, las ONG y los gobiernos africanos deberán abandonar supuestos obsoletos y permitir que las sociedades definan trayectorias adaptadas a sus necesidades específicas y diversas. La primera ruptura tiene que ver con lo que se considera valor económico e innovador. En el África subsahariana, 87.6% de los trabajadores están empleados en el sector informal y suelen combinar el trabajo asalariado con el comercio, la agricultura, las tareas de cuidado, los trabajos ocasionales en plataformas digitales, el envío de remesas y las iniciativas empresariales comunitarias. Sin embargo, las instituciones de desarrollo siguen considerando a las empresas formales y a los trabajadores asalariados como la norma. En lugar de intentar, de manera simplista, “formalizar” a las personas, los responsables de las políticas deberían ampliar la protección sin eliminar la hibridez.

La segunda ruptura se refiere al conocimiento y la autoridad. Las instituciones de desarrollo deben reconocer las lógicas organizativas africanas: las formas relacionales mediante las cuales las personas del continente ya producen conocimiento, coordinan recursos y ejercen autoridad. La innovación nunca se ha limitado a las empresas multinacionales, los laboratorios, las universidades y los ministerios. Las instituciones de desarrollo deben reconocer a los actores marginados como productores de conocimiento y compartir recursos y autoridad en consecuencia.

Las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán han organizado la distribución de alimentos, los servicios sanitarios y la ayuda local en zonas de guerra, lo que ilustra cómo la capacidad puede residir en redes que los marcos centrados en el Estado consideran poco fiables. Las redes de filantropía comunitaria en Kenia y Sudáfrica demuestran cómo la financiación externa puede fortalecer a las instituciones locales. La tercera ruptura tiene que ver con la forma en que actúan las instituciones de desarrollo en situaciones de incertidumbre. Deben superar el “solucionismo” y aprender cuándo experimentar y cuándo aplicar el “cuidado paliativo institucional”, mediante el cual se suspenden o clausuran los sistemas ineficaces o perjudiciales. El cambio climático, la IA, los cambios demográficos y las tensiones geopolíticas han puesto al descubierto la ficción de que existe una trayectoria para pasar del estatus de “país en desarrollo” al de “país desarrollado”. Consideremos el afán por construir centros de datos de IA, cuyos efectos potencialmente perjudiciales recaerán sobre las comunidades locales. Una gobernanza responsable implica cuestionar o rechazar proyectos cuyo valor público no se haya demostrado.

Nada de esto pretende sugerir que debamos idealizar la informalidad, abandonar la política industrial o considerar que todas las prácticas locales son intrínsecamente justas. Más bien, las instituciones globales, así como los propios gobiernos africanos, deben hacer que las economías en las que realmente vive la gente sean visibles, susceptibles de debate y gobernables. La verdadera prueba de la reforma de la gobernanza global no reside únicamente en si los países africanos consiguen una mayor voz dentro de las instituciones existentes, sino si dichas instituciones son capaces de responder a las múltiples y diversas realidades de África y de crear espacio para modelos alternativos. Una arquitectura de gobernanza de este tipo se fundamenta en estas tres rupturas: replantear las fuentes de valor, redistribuir la autoridad y aprender cuándo experimentar, y cuándo dejar de insistir.

Copyright: Project Syndicate, 2026.

*Profesora asociada en el Centro del Sur para los Estudios sobre la Desigualdad de la Universidad de Wits

**Subdirectora del Centro del Sur para los Estudios sobre la Desigualdad de la U. de Wits