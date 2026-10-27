Italia, país Invitado de Honor en la FIL Guadalajara: El mundo nos habla como un gran libro

Por Alessandro Modiano*

Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, Italia será país Invitado de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Regresamos a la FIL 18 años después de nuestra anterior participación, con un programa que quiere mostrar al público mexicano una Italia contemporánea, plural y abierta al diálogo, sin renunciar a la profundidad de una tradición cultural que sigue alimentando nuestra creatividad.

El lema elegido, “El mundo nos habla como un gran libro”, inspirado en el escritor italiano Umberto Eco, resume bien el espíritu de nuestra presencia. La literatura será naturalmente el corazón del programa: Guadalajara recibirá a decenas de escritoras y escritores italianos, junto con editores, traductores, ilustradores y profesionales del libro. El Pabellón Italia será durante nueve días un lugar de encuentro, conversación y descubrimiento de la diversidad de nuestra producción editorial.

Uno de los momentos que marcarán la apertura del programa será el Salón Literario, a cargo de Alessandro Baricco, escritor que ha hecho del diálogo entre literatura, música, narración y transformación cultural una de las claves de su trayectoria. Su participación expresa bien la voluntad de llevar a Guadalajara no sólo libros y autores, sino también preguntas sobre las nuevas formas de contar, leer e interpretar el mundo.

Pero hemos querido que Italia se lea también fuera de las páginas. Nuestra participación se extenderá a algunos de los principales espacios culturales y museos de Guadalajara con un amplio programa de artes visuales, arqueología, diseño, música, cine y artes escénicas.

El Museo Cabañas acogerá una selección de la Colección Farnesina, una mirada a la creación artística italiana contemporánea. El Museo Regional de Guadalajara presentará una exposición dedicada a la población prerromana de los etruscos, mientras que el MUSA reunirá propuestas capaces de atravesar siglos y lenguajes: desde una exposición dedicada a Caravaggio, uno de los grandes protagonistas de la historia del arte europeo, hasta la pintura italiana contemporánea, la arquitectura de los estadios y un recorrido por la historia editorial y visual de Pinocchio, en el marco de la conmemoración, en 2026, del bicentenario del nacimiento de su creador, el escritor italiano Carlo Collodi.

La música tendrá asimismo una presencia destacada, con conciertos gratuitos en el Foro FIL y propuestas que recorrerán la canción de autor, el jazz y otros lenguajes de la escena italiana actual. A ello se sumarán cine, diseño, ilustración, encuentros académicos y actividades dirigidas al público infantil. Guadalajara se convertirá así en un gran espacio de encuentro con distintas expresiones de la cultura italiana.

No queremos, sin embargo, presentar nuestra cultura como una vitrina cerrada. El objetivo es generar relaciones entre autores y lectores, artistas, universidades, instituciones y profesionales de ambos países. Muchas iniciativas han nacido precisamente del diálogo con socios mexicanos, porque la diplomacia cultural cobra sentido cuando crea vínculos capaces de permanecer después del evento.

La FIL es uno de los lugares privilegiados para esa conversación. Es una feria profesional, un gran festival cultural y, sobre todo, un espacio donde las ideas circulan. Italia llega a Guadalajara para formar parte de esa conversación, escuchar tanto como contar y compartir con México una idea de cultura entendida como curiosidad, intercambio y futuro común.

Esta vocación al diálogo es también profundamente europea. Italia participa como un país con una identidad cultural propia y, al mismo tiempo, como Estado fundador de una Unión Europea cuya riqueza reside en la diversidad de sus lenguas, historias y tradiciones que se mantienen unidas por valores comunes. En un momento de renovado impulso en las relaciones entre México e Italia, y México y la Unión Europea, la cultura constituye un terreno privilegiado para profundizar el conocimiento mutuo.

Como nos recuerda Eco, el mundo puede leerse como un gran libro. Guadalajara, este año, nos ofrece la oportunidad de leer algunas de sus páginas juntos.

*Embajador de Italia en México