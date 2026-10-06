Francia y México: celebrando juntos 200 años

Por Delphine Borione*

200 años después del inicio de sus relaciones diplomáticas, con la llegada a México del agente comercial francés Alexandre Martin en 1826, Francia y México desean escribir una nueva página de su historia compartida.

La renovación de la asociación estratégica y la hoja de ruta común que los presidentes Emmanuel Macron y Claudia Sheinbaum Pardo acordaron en noviembre de 2025 inició un capítulo de intercambios muy prósperos.

En el ámbito multilateral, nuestra cooperación ha tenido una ilustración concreta en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre pasado. Nuestras diplomacias unieron fuerzas para promover la iniciativa franco-mexicana de regulación del uso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad en caso de atrocidades masivas. Sumamos apoyos de nuevos países –entre ellos Gran Bretaña– y continuaremos buscando a más aliados hasta que la iniciativa pueda prosperar. Con México, Francia seguirá defendiendo la paz, el multilateralismo y el derecho de los pueblos a tomar decisiones soberanamente, en un momento en el que se cuestiona el derecho internacional.

En el ámbito bilateral, las relaciones franco-mexicanas se traducen en cooperaciones innovadoras, intercambios económicos sólidos y vínculos culturales entrañables. Para celebrarlo, lanzamos a inicios de septiembre la Gran Fiesta Franco-Mexicana, el festival cultural del bicentenario que permitirá al público disfrutar de un sinfín de actividades: exposiciones, espectáculos, encuentros gastronómicos, literarios y científicos… Los invito a consultar el programa completo en la página mexicofrancia2026.mx ya que contempla más de 200 eventos en todo el país a lo largo del otoño.

Todos valen la pena, pero quisiera invitarlos desde ahora a descubrir la exposición México-Francia: resonancias, disonancias y contrapuntos, instalada en la maravillosa Biblioteca Vasconcelos. Pone en perspectiva una relación que tuvo sus episodios difíciles, pero que nunca impidieron la profunda complicidad, admiración y cooperación que hoy unen a ambas naciones.

La exposición cruzada de los códices Azcatitlan –por descubrir en el Museo de Antropología– y Boturini –expuesto actualmente en París en la Biblioteca Nacional de Francia– es otra muestra de nuestra amistad.

Otro gran momento de la Gran Fiesta es, sin duda, nuestra participación como país invitado en la edición en curso del Festival Internacional Cervantino, que tuve el privilegio de inaugurar este fin de semana en Guanajuato, con todas las instituciones mexicanas que lo hacen posible.

El programa francés de la Gran Fiesta contará con compañías de renombre como la Comédie Française, le Théâtre de Chaillot, MazelFreten, Gratte Ciel y (La)Horde. Ofrecerá diversas exhibiciones, como la del Centro Pompidou. Fue concebido con una visión clara: crear y trabajar juntos.

Más allá de enaltecer nuestra diversidad y complicidad cultural, esta celebración será una oportunidad para fortalecer nuestros lazos económicos. El ministro delegado de Comercio Exterior de Francia, Nicolas Forissier, quien estuvo en México los días 28 y 29 de septiembre pasado, lo dijo muy bien: nuestros lazos son fuertes y duraderos, pero pueden crecer aún más en el contexto actual. Nuestros intercambios comerciales se elevan a casi 8 mil millones de dólares, somos el 9° inversionista extranjero de México en 2025 y tenemos más de 700 empresas que generan 215 mil empleos directos y promueven la innovación y el talento mexicano. La firma en mayo pasado del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea nos permitirá dar un salto cuantitativo.

La Semana Económica de Francia, que la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana organizará en México con la Embajada del 19 al 25 de octubre, será otro escenario para convertir las oportunidades en iniciativas concretas de inversión.

*Embajadora de Francia en México