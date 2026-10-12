Estoy muy emocionada de escribir la columna de esta semana como encargada de Negocios de la Embajada Británica en México.

Y me alegra especialmente hacerlo en el marco del Día Internacional de la Niña, porque me recuerda una infancia rodeada de libros y personajes que me hicieron imaginar futuros distintos.

Entre ellos estaba Matilda, la inolvidable protagonista de Roald Dahl, una niña curiosa y amante de los libros que descubre que el conocimiento puede cambiar su realidad.

También admiré a Elizabeth Bennet, de Orgullo y prejuicio de Jane Austen, cuya independencia y determinación continúan inspirando a lectores más de dos siglos después.

Hoy, nuevas generaciones encuentran inspiración en personajes como Lyra Belacqua, protagonista de La materia oscura de Philip Pullman, o en las heroínas de Katherine Rundell, que muestran que las niñas pueden liderar grandes aventuras y transformar el mundo que las rodea.

Todos estos personajes comparten algo importante: muestran a las niñas que su curiosidad, su imaginación y su voz tienen valor.

Y es precisamente ahí donde reside el poder de los libros. A través de ellos podemos descubrir nuevas ideas, otras realidades y ejemplos de lo que es posible.

Para muchas niñas, una historia puede ser el primer encuentro con una científica, una artista, una emprendedora o una líder. También puede despertar una vocación o la confianza para perseguir una meta.

Tanto México como el Reino Unido cuentan con escritoras cuyo legado sigue inspirando a nuevas generaciones.

En México, sor Juana Inés de la Cruz defendió el derecho de las mujeres al conocimiento en una época en la que pocas podían acceder a él. Hoy, autoras como Verónica Murguía, a través de personajes como Taté el mago y Clarisel la cuentera, siguen recordándonos el poder de la imaginación, la curiosidad y las historias para entender el mundo y transformarlo.

Y aunque los contextos cambian, la literatura sigue teniendo el poder de abrir conversaciones, cuestionar certezas y mostrar nuevos caminos.

Por eso, nos entusiasma trabajar con IBBY México, organización que desde hace más de cuatro décadas promueve la lectura como herramienta para el desarrollo personal, el pensamiento crítico y la participación ciudadana.

Un primer paso en esta colaboración será fortalecer nuestro programa BritLibro del Mes para acercar a niñas, niños y familias a la literatura infantil.

Con el acompañamiento de IBBY México, compartiremos recomendaciones de autoras y autores británicos, historias que despierten la imaginación y nuevas conversaciones.

Esta labor ya cuenta con el apoyo de diversas editoriales y queremos seguir sumando esfuerzos para que cada vez más niñas y niños descubran el placer de la lectura. También nos inspira el trabajo de iniciativas como la colección de IBBY-UNESCO para jóvenes lectores en lenguas indígenas y en peligro de desaparición.

Recientemente, In amoxtli in tlatoa petlatl (El libro con infinidad de palabras) de la escritora mexicana y becaria Chevening Isela Xospa fue incluido en esta colección, demostrando cómo la literatura puede contribuir a preservar la diversidad lingüística y cultural.

Fomentar la lectura desde edades tempranas no consiste únicamente en formar lectores, sino también en ayudar a construir personas curiosas, críticas y comprometidas con su comunidad.

Para el Reino Unido, promover oportunidades para mujeres y niñas seguirá siendo una prioridad. Creemos que cuando una niña tiene acceso a educación, cultura y herramientas para desarrollar su potencial, toda la sociedad se beneficia.

En este Día Internacional de la Niña, vale la pena recordar que toda gran historia comienza con una primera página. El libro que una niña descubre hoy puede despertar una pasión, abrir una puerta inesperada o ayudarle a imaginar un futuro que antes parecía fuera de su alcance.

Y si queremos construir un mundo en el que más niñas puedan convertirse en científicas, innovadoras y líderes del mañana, quizás la pregunta sea: ¿qué historias estamos poniendo hoy en sus manos?

Les leo en redes sociales: @RachelBrazier15 y @UKinMexico.

*Encargada de Negocios, Embajada Británica en México