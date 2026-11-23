Como pregunta formulada en términos generales, sin mayores datos, la respuesta podría ser: sí. Ahora bien, el caso que hoy nos ocupa sirve para ejemplificar cómo ese vínculo no necesariamente es directo. Analicemos de manera somera y a partir de un par de factores la situación de Perú.

Como es de todos conocido, es un país situado en Sudamérica. Cuenta con 34 millones y medio de habitantes y una superficie territorial de 1,285,216 km²; su moneda es el sol peruano, con un producto interno bruto (PIB) per cápita anual de 9,684 dólares y un crecimiento económico de 3.4%, todo ello con cifras de 2025, según datos del Banco Mundial.

Perú ha tenido nueve presidentes en una década, ya sea por elección popular o mediante un mecanismo de sucesión establecido en su propia Constitución. Actualmente, es gobernado por Keiko Fujimori, quien asumió el cargo el 28 de julio de este año, tras obtener un triunfo muy estrecho, con menos de 50 mil votos de diferencia respecto de su más cercano competidor. Es importante mencionar que cuatro de sus expresidentes han sido condenados a prisión por delitos de corrupción y otros relacionados con el orden jurídico de su país. Sin embargo, la inestabilidad política no se reduce al encarcelamiento de sus mandatarios, sino que también comprende las destituciones ocurridas en octubre de 2025 y febrero de 2026 de los expresidentes Dina Boluarte y José Jerí, respectivamente.

A pesar de lo anterior, aquí encontramos un fenómeno muy particular de la economía peruana: el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha sabido mantener una política monetaria interna muy estable. En semanas pasadas, en el mes de octubre, determinó mantener la tasa de interés de referencia en 4.25% anual, nivel que conserva desde septiembre de 2025, es decir, desde hace 14 meses. Ahora bien, el país está enfrentando un incremento de la inflación durante 2026, lo que impide hablar de una estabilidad absoluta. El BCRP había establecido una meta anual de entre 1% y 3%, cuando en septiembre ya se observaba una inflación de 4.5 por ciento. Al momento de escribir esta columna, el sol peruano ha registrado una apreciación importante frente al dólar durante los últimos dos años. El tipo de cambio registrado en diciembre de 2024 era de 3.736 soles por dólar, mientras que en septiembre de este año se encontraba en 3.379 soles, lo que implica una disminución de 9.6% en el valor de la moneda estadunidense frente a su similar de Perú. Cabe mencionar que los efectos de la incertidumbre electoral, en abril pasado, derivados de la estrecha diferencia de votos entre los contendientes a la presidencia, sí afectaron tanto a la Bolsa de Lima como al tipo de cambio. La primera retrocedió cerca de 5%, en tanto que el sol se depreció 1.46% en una sola jornada.

Un factor que resalta en toda esta trama es la presencia de un personaje de gran importancia para el desarrollo de la política monetaria de Perú y que es considerado un actor clave de su estabilidad: el presidente del banco central, Julio Velarde. Es un economista con maestría y estudios de doctorado en economía por la Universidad de Brown, Estados Unidos, quien ha permanecido en el cargo durante los últimos 20 años. Ahora bien, no puede atribuirse por completo la estabilidad monetaria del país únicamente a Velarde. Si bien es un funcionario que ha dado continuidad a las políticas institucionales y tomado decisiones relevantes, existen otros elementos que deben considerarse, como los ingresos provenientes de las exportaciones mineras, las reservas internacionales, la disponibilidad de dólares y las condiciones macroeconómicas del país.

Es todo lo anterior lo que nos permite concluir que el impacto de la enorme inestabilidad política sobre la economía peruana no ha sido necesariamente proporcional a la magnitud de sus crisis institucionales. Como se ha dicho, esto obedece a distintos factores, entre ellos, la estabilidad y permanencia de quien encabeza su banco central, así como las decisiones y acciones ejecutadas en materia monetaria.

Para concluir esta entrega de nuestra Área común, una frase atribuida a William Thomson Kelvin: “Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”.