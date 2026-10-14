Televisa (AT&T) vs. América Móvil, regresa un clásico

Como si fuera karma, Televisa, al comprar AT&T México, se verá frente a frente, en el terreno de la competencia de telecom, con América Móvil… otra vez. Esta rivalidad ya la habíamos visto a inicios de los años 2000. Y viene otra vez.

Mientras vemos la salida de operadores de telecom, que vinieron a México, pero en otras condiciones de competencia, con un IFT autónomo y reglas distintas, ahora solamente vemos su salida. Telefónica Movistar se vendió a Oxio, en una operación que sigue despertando dudas. Y ahora AT&T, que había competido lo más fuerte que podía, sucumbió y será vendida por 2 mil mdd a Televisa y Fintech Holdings.

Todavía, al final, la Secretaría de Hacienda, a cargo de Edgar Amador, hizo un intento para salvar la competencia de AT&T, la de reducir el costo del espectro radioeléctrico, después de años de mantenerlo de manera recaudatoria. Pero ya era tarde. AT&T había tomado una decisión meditada.

AT&T LLEGÓ A INVERTIR 13 MMDD EN MÉXICO

AT&T creció lo más que pudo en México. En 2014 adquirió Nextel e Iusacell, por casi 4 mil millones de dólares. Y le invirtió, por lo menos, otros 7 mil millones de dólares. Para 2026, AT&T en México alcanzó a tener 24.7 millones de suscriptores.

Aun así, AT&T ha decidido no quedarse más en México. La competencia tan complicada frente a América Móvil, presidida por Carlos Slim, y con cambios en las reglas del juego, como fue la extinción del IFT, que complicó todavía más la estancia de la compañía con sede en Dallas. De por sí, en EU, AT&T trae una pelea feroz con Verizon y T-Mobile por desplegar la red 5G, sobre todo para hacer correr la inteligencia artificial, pero también todas las demás aplicaciones móviles.

En México, para suerte de AT&T, se contó con un equipo profesional liderado por Mónica Aspe, que aún en condiciones cambiantes de regulación, y con bajo crecimiento económico, hizo crecer bien a la empresa. Tan bien que, cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de venderla, varios cableros (Megacable, sobre todo) y Televisa, levantaron la mano.

TELEVISA, DE IZZY, TELEFONÍA Y CABLE, AHORA A MÓVIL CON AT&T

Para Televisa guarda toda lógica el tener a AT&T. Televisa, con los coCEO Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, ha logrado en Izzy tener no sólo una cablera, sino el despliegue de varios servicios: telefonía fija, cable, internet y contenidos.

Sólo les hacía falta una buena operación de telefonía celular.

Ahora la tendrán con AT&T. Televisa está comprando Univision y, aun así, encuentra valor en la adquisición de AT&T. Es una operación de generación de valor.

¿CÓMO SUBIÓ DAVID MARTÍNEZ A LA OPERACIÓN?

Pero claro que se necesita dinero. Por eso Televisa subió a David Martínez, el inversionista regio famoso por sus buenas adquisiciones, donde crea todavía más valor, y se sale. David Martínez invierte a través de su empresa Fintech Holdings. Y tampoco es improvisado en el negocio de telecom. Ya tenía la operación de Telecom Argentina. Y es socio de Televisa al haber adquirido 7.48% de la empresa en septiembre del 2024. Ahí se ha mantenido, y ahora junto con Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, se lanzan a adquirir AT&T.

58% AMÉRICA MÓVIL VS. 23% TELEVISA-AT&T

Una primera reacción en el mercado es el monto de la operación. Será por 2 mil millones de dólares, en una combinación del efectivo disponible y deuda. Es una inversión compartida, donde ambos, Televisa y Fintech Holdings van a partes iguales. ¿Que es muy grande Televisa para adquirir AT&T? Aquí el negocio es de escalas. En primer lugar tienes enfrente a América Móvil, hoy presidida por Carlos Slim Domit. Pero también debemos ver el tamaño que tiene cada quien en el mercado de telecomunicaciones: Televisa tiene 23% del sector telecom. América Móvil tiene 58%. Total Play 7.5%. Y Megacable 6%.

UN CLÁSICO

Y sí, este será un Telcel-Televisa reloaded. Otra vez se enfrentarán en el mercado. Han sido socios y competidores. Carlos Slim fue socio de Televisa. Después, se volvieron competidores en cable. La convergencia tecnológica los separó. Y ahora vuelven a encontrarse en un clásico del mercado de negocios mexicano.

DERECHOS AL ALZA

El gobierno de la presidenta Sheinbaum cumplió la promesa de no elevar los impuestos, como la cerveza o productos con contenido de sodio. Pero en cambio nada se dijo de los derechos que cobra el Estado. Y ahí vino el alza. Morena y aliados, PT y Verde, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, mayoritearon a MC, al PAN y al PRI, y sí se fueron por la elevación en el precio de los derechos para el próximo año 2027. Derechos por los cielos. Ya le contaremos.