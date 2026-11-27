Después del regaño de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nestlé, la empresa suiza dirigida por Fausto Costa, ayer mismo y de la mano de la secretaria de Agricultura, Columba López, se sentó a platicar y negociar con los cafeticultores. La queja presidencial fue atendida de manera inmediata.

¿Qué sucedió? Nestlé es una empresa que invierte fuerte en México. Trae un plan de inversión de dos mil millones de dólares para 2030 que incluso presentó en la mañanera de la Presidenta. Ha expandido sus dos plantas de Nescafé en Estado de México y Veracruz, donde se produce toda la línea de cafés que engloba también a Taster’s Choice y Dolca. Además, el compromiso era comprarle a cafeticultores mexicanos.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum se quejó de que Nestlé les compraba a los cafeticultores mexicanos a precios muy bajos, a 43 pesos el kilo, cuando los de Chiapas le pedían a Nestlé seguir comprando en 50 o 60 pesos el kilo.

REUNIÓN CON CAFETICULTORES DE CHIAPAS Y AUTORIDADES

La postura oficial de Nestlé México fue recordar el plan de compra 2026-2027 de Nescafé, en la que prioriza el café mexicano y busca adquirir el mayor volumen en comparación con 2025. Dijo que sostendrá reuniones con cafeticultores de Chiapas, autoridades federales y locales con el objetivo de fortalecer la colaboración e impulsar el desarrollo de la caficultura del país en beneficio de toda la cadena de valor. Están en la mesa de diálogo con los gobiernos federal y estatal. Incluso Nestlé buscará pagar a los cafeticultores por encima de las cotizaciones de Londres y Nueva York.

Nestlé tiene una producción fuerte en México. Aquí produce desde el Nescafé y otros cafés, hasta chocolate Abuelita, La Lechera y fórmulas infantiles (Nido y NAN).

QUEJA ATENDIDA, AUNQUE CON REGAÑO

Es saludable que Nestlé pague mejor a los cafeticultores mexicanos y que incentive toda la cadena de valor. Respondió de inmediato y bien. Pero ¿por qué el regaño? La empresa aumentó al doble su inversión de mil a dos mil millones de dólares en este sexenio, tiene buena disposición y está abierta al diálogo. En fin, el gobierno tiene razón en que compre mejor a los cafeticultores, es lo justo, pero la forma pudo haber sido diferente.

EBRARD A ASIA, SOCIOS Y EVITAR TRANSSHIPMENT

Marcelo Ebrard de China pasó a Vietnam. En Hanói, el secretario de Economía participó en la reunión ministerial del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (TIPAT). El acuerdo engloba a 12 países de Asia, Europa y América, que en conjunto suman 15% del PIB mundial.

Ebrard fue claro: México quiere equilibrar la balanza comercial: importamos 88 mil millones de dólares de países del TIPAT y sólo exportamos 31 mil millones de dólares.

“Es importante equilibrar el comercio, particularmente con las naciones del sudeste asiático… porque nosotros importamos mucho y necesitamos que nos abran sus mercados y buscar exportar más”, dijo Ebrard.

La postura de México es endurecer las reglas de origen y garantizar la trazabilidad para evitar que productos asiáticos usen a México de trampolín para entrar a Estados Unidos. No se quiere el famoso transshipment u otras prácticas. Se quiere el Hecho en México con transferencia tecnológica, con inversiones conjuntas, en sectores como electrónica y la revolución digital. Ebrard trae clara la película.

TELCEL BONIFICA

La explicación de Telcel (obvio, de ingenieros) fue que su servicio había fallado, porque muchos de sus clientes, después de horas de no tener servicio, llamaron de inmediato. Una explicación extraña. Pero Telcel terminó siendo sensible a las quejas, bonificará voluntaria y automáticamente a usuarios de prepago con 300 MB adicionales y a pospago, 500 MB por la falla del viernes 20 de noviembre. Telcel rectificó.

TIPO DE CAMBIO NO TRAERÁ INFLACIÓN

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, aprovechó el Informe Trimestral para calmar las aguas sobre el tipo de cambio y la decisión de bajar la tasa a 6.25% cuando la Fed la aumentó. En sus cálculos, las importaciones más caras por el precio del dólar no afectarán los precios. “Nuestras estimaciones indican que el traspaso cambiario a los precios al consumidor es reducido y suele depender de qué tan rápido las empresas importadoras pueden reflejar sus nuevos costos en los precios de venta”.

Esperemos que la gobernadora Rodríguez Ceja tenga razón y no pase nada con el nuevo nivel del tipo de cambio, que en tres meses ha perdido tres pesos. Los movimientos cambiarios en México suelen traer sensación de riesgo.